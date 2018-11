Arbitro aggredito | Nicchi ' via giocatori'

Arbitro aggredito nel Lazio - Bordoni : “Episodio da condannare - ma non tutte le società sono uguali” : Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, ha detto la sua in merito all’aggressione subita dal giovane fischietto romano su un campo della Promozione laziale: “Quello che è accaduto due giorni fa al direttore di gara durante la partita di promozione a Roma, Riccardo Bernardini, è un gesto da condannare in assoluto. Quello che sarebbe da evitare è la sanzione a tutte le società di ...

Arbitro aggredito nel Lazio - ecco la “Partita dell’amicizia” : arbitreranno due calciatori - poi il terzo tempo : Ovviamente non c’è calcio senz’Arbitro, ma la voglia di giocare e confrontarsi per dire no alla violenza è sempre più forte e sentita soprattutto dalle giovani leve. È quanto accade all’Ottavo Municipio di Roma dove sabato 17 novembre, quando i campionati nelle serie minori resteranno fermi per lo sciopero indetto dall’Associazione italiana arbitri (AIA) come forma di protesta contro l’aggressione del giovane ...

Arbitro aggredito a Roma - la verità è che non sappiamo perdere : Un ragazzo di 24 anni è stato preso a calci e pugni durante una partita di calcio. Ha battuto la testa. A Roma un giovanissimo Arbitro è stato aggredito durante una partita di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Terrenova. L’Associazione italiana arbitri, nella figura del suo presidente Marcello Nicchi, ha deciso che nessun Arbitro scenderà in campo questo fine settimana in tutti i campionati dilettantistici laziali. Stop, non ...

Arbitro aggredito - la mamma : "Ha rischiato di morire - ma tornerà ad arbitrare" : Riccardo Bernardini è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I, in osservazione. I calci e i pugni ricevuti sabato, quando ha diretto l'incontro di Promozione nel Lazio tra Virtus Olimpia e ...

Arbitro aggredito - la madre di Riccardo Bernardini : 'Sapevo che sarebbe successo' : ... al termine di una partita del campionato di Promozione laziale tra la Virtus Olympia Roma San Basilio e l'Atletico Torrenova 1986, ha scosso non solo il mondo del calcio, ma anche quello della ...

Arbitro aggredito e striscione contro Preziosi – “Due fatti incresciosi e gravi” : la posizione della Lega Serie A : La Lega Serie A si schiera contro i due incresciosi fatti che hanno ‘macchiato’ il calcio italiano La Lega Serie A “registra con immenso dispiacere il verificarsi di due incresciosi e gravi fatti che offuscano l’immagine del calcio italiano. L’atto di violenza ai danni del giovane Arbitro Riccardo Bernardini e l’inaccettabile striscione esposto contro il Presidente del Genoa Enrico Preziosi non hanno ...

Arbitro aggredito - interviene l’Andes : “quanto è accaduto è inaccettabile” : Aggressione all’Arbitro, Andes: “serve cultura della sicurezza e personale formato” “Dopo i recenti casi di cronaca è necessario ribadire ancora e con forza la necessità della presenza di un responsabile alla sicurezza adeguatamente formato per tutte le società sportive. La sicurezza è anche questione di cultura, il solo inasprimento delle pene non basta”. E’ l’appello di Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S (Associazione Nazionale ...

D’Amato : Arbitro aggredito in buona salute nonostante grave episodio : Roma – L’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani si e’ recato in visita presso il Policlinico Umberto I dove e’ ricoverato l’arbitro selvaggiamente aggredito domenica scorsa durante una gara di Promozione nel Lazio. “Una breve visita per sincerarmi delle condizioni del ...

Arbitro aggredito nel Lazio - Giorgetti a Tiki Taka : “Casi inaccettabili - ma purtroppo non isolati” : In occasione della trasmissione Tiki Taka, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha parlato dell’episodio dell’aggressione dell’Arbitro sul campo della Promozione laziale: “È successo quello che purtroppo non è un episodio isolato. Ieri, un giovane Arbitro, Riccardo, è stato aggredito e picchiato dopo una partita di Promozione. Ha perso ...

Aggredito Arbitro del Lazio - pugno duro di Salvini : “Emergenza educativa - chi sbaglia paga pesante” : In occasione dell’incontro con il capo degli arbitri Marcello Nicchi, reso noto nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare il ragazzo che ha subito l’aggressione durante una partita della Promozione laziale e la famiglia. Salvini ha altresì affermato: “Nella stragrande maggioranza dei casi di aggressione agli arbitri il direttore di gara è stato picchiato da un ...

Arbitro aggredito - Gravina : 'Sanzioni più dure contro i violenti' : Tutti devono sapere che chi sfiora un Arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni'...

Arbitro aggredito - Gravina : 'Stop alla violenza : ora un aumento delle pene' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo '. L'argomento verrà affrontato nel prossimo consiglio Figc. NICCHI - ' Oggi è arrivato il punto zero, da qui dobbiamo ripartire per un calcio pulito, ...

Arbitro aggredito - Malagò : 'Sono impressionato - serve una crescita culturale' : 'serve indispensabilmente crescere di cultura a 360 gradi per tutti coloro che operano nel mondo dello sport e del calcio in particolare - aggiunge il capo dello sport italiano a margine di un evento ...