Antonella Clerici rivela le difficoltà per rimanere incinta | “Mi facevo le punture prima

Domenica In - Antonella Clerici e il veleno su Rai ed Elisa Isoardi : 'Prova del cuoco strappata ingiustamente' : Tutta la verità sulla Prova del cuoco . Ospite di Mara Venier a Domenica In , Antonella Clerici non trattiene le lacrime parlando della 'sua' creatura che ha lasciato per traslocare in prima serata il ...

Domenica In - Antonella Clerici racconta le difficoltà per avere sua figlia : Antonella Clerici a Domenica In. Nella puntata di Domenica 18 novembre la ex conduttrice de La prova del cuoco si è lasciata andare a una lunga intervista. La Clerici, che al momento è impegnata nel sabato sera di Rai1 con Portobello, si è raccontata a Mara Venier. Quella tra le due signore della televisione è stata una bella chiacchierata tra amiche. Le due, nel corso dell’intervista, hanno anche ricordato Fabrizio Frizzi e l’amicizia che ha ...

Domenica In - Antonella Clerici si commuove da Mara Venier parlando di Fabrizio Frizzi : Per gli esperti di tv è uno dei migliori momenti del piccolo schermo della settimana: stiamo parlando dell'ospitata di Antonella Clerici a Domenica In da Mara Venier: la bionda conduttrice ha ripercorso dalla collega la sua lunga carriera, dagli esordi passando per la storica Prova del Cuoco, fino a Portobello.Ma a segnare Antonellina è stato un evento luttuoso, la scomparsa del collega Fabrizio Frizzi: Avevo visto Fabrizio il giovedì. La ...

Domenica in - Antonella Clerici e quel segreto sulla salute : 'Prima di andare in onda - facevo una puntura' : Nel salotto di Domenica in con Mara Venier, Antonella Clerici ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita, prima di diventare mamma. Quando ancora conduceva La prova del cuoco, la ...

Domenica In - la confessione di Antonella Clerici : ‘Frizzi mi ha cambiato la vita’ : Il 17 Novembre Antonella Clerici è stata ospite di Domenica In nel salotto di Mara Venier. La conduttrice Rai si è raccontata a cuore aperto in un’intervista a 360 gradi. La donna, nel guardare le immagini mandate in onda negli studi della rete ammiraglia, ha ammesso di avere ancora una ferita aperta e non ha nascosto un velo di commozione sul volto: “La morte di Fabrizio Frizzi, mi ha cambiato la vita”. La Clerici era molto legata al conduttore ...

Antonella Clerici : "La morte di Frizzi mi ha cambiato la vita : non bisognava più perdere tempo in cose futili” : "Tu pensi che questo lavoro ti renda immune da tante cose, poi scopri le fragilità della vita. Era arrivato il momento di chiudere una porta per dedicarmi di più ai miei affetti. L'ho capito dopo la morte di Fabrizio Frizzi". Ospite a Domenica In, Antonella Clerici si è commossa ricordando il collega scomparso e parlando dell'aborto subito, prima di dar alla luce la figlia Maelle. La conduttrice era particolarmente legata a ...

Antonella Clerici in lacrime : il dolore per La Prova del Cuoco e la morte di Frizzi : Antonella Clerici scoppia in lacrime a Domenica In: la conduttrice ricorda La Prova del Cuoco e Fabrizio Frizzi Molto profonda e toccante l’intervista di Antonella Clerici con Mara Venier a Domenica In. La prima, ospite nel programma questa domenica, non ha potuto non ricordare la sua lunga esperienza a La Prova del Cuoco. A portarla […] L'articolo Antonella Clerici in lacrime: il dolore per La Prova del Cuoco e la morte di Frizzi ...

