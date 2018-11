Anticipazioni seconda puntata de L' Ispettore Coliandro | alla ricerca di un ' Serial killer'

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : arriva la seconda figlia di Ursula : Una nuova entrata ad Acacias stupirà non poco Blanca, la figlia primogenita di Ursula. Saremo giunti al capitolo 621 della soap Una Vita quando la Dicenta dovrà provvedere ad assicurarsi il silenzio della giovane che aveva rinchiuso in manicomio. La ragazza minaccerà la madre di raccontare a Diego ed a Samuel quanto ella stia premeditando per togliere di mezzo Jaime Alday. Ursula dovrà per forza farla tacere raccontandole un suo segreto. Una ...

SCHERZI A PARTE Anticipazioni - le vittime della seconda puntata (16 novembre) : Dopo il buon successo della prima puntata, sull’ammiraglia Mediaset arriva il 16 novembre il secondo appuntamento con Paolo Bonolis e il suo SCHERZI a PARTE. Ecco il comunicato ufficiale: Venerdì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “SCHERZI a PARTE”, condotto da Paolo Bonolis. Tra le vittime della puntata Nino Formicola, Jonathan Kashianian, Cristiano Malgioglio e Paola Perego. Paolo Bonolis introduce le ...

L’Ispettore Coliandro 7 seconda puntata : trama e Anticipazioni 21 novembre : L’Ispettore Coliandro 7 seconda puntata. La serie tv con Giampaolo Morelli torna mercoledì 21 novembre 2018 con il secondo appuntamento su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA L’Ispettore Coliandro 7 seconda puntata: trama e anticipazioni 21 novembre Incredibilmente Coliandro sembra essere sul punto di concludere positivamente un’avventura galante. Ma sul più bello a casa sua si ...

Hell's Kitchen Italia - Anticipazioni seconda puntata : giudice ospite lo Chef stellato Cristiano Tomei : Apre i battenti anche questa settimana la cucina più infernale d'Italia. Torna con il secondo appuntamento, domani sera su Sky Uno dalle 21.15, Hell's Kitchen , adattamento Italiano del cooking show ...

Una Vita - Anticipazioni : arriva OLGA DICENTA - la seconda figlia di URSULA! : Importante nuovo ingresso nelle puntate italiane di Una Vita: a partire dal capitolo 621 della telenovela, l’attrice Sara Sierra presterà il volto al personaggio di OLGA DICENTA, secondogenita di Ursula (Montserrat Alcoverro) e sorella gemella della protagonista Blanca (Elena Gonzalez). Scopriamo insieme come verrà introdotta nella storia l’enigmatica ragazza… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto avrà inizio quando ...

X Factor 2018 - Anticipazioni seconda puntata : ospiti Sting - Shaggy e i Dark Polo Gang. : Si accende la gara di X Factor 2018 . Il secondo live show andrà in onda questa sera alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,, disponibile anche su digitale terrestre al canale ...

L'Allieva 2 - Anticipazioni seconda puntata : Più che le indagini, a preoccupare Alice (Alessandra Mastronardi) è la guerra tra Claudio (Lino Guanciale) e Sergio (Giorgio Marchesi): nella seconda puntata de L'Allieva 2, in onda questa sera, 1° novembre 2018, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista cercherà di capire come mai tra i due non scorra buon sangue.L'Allieva 2, anticipazioni seconda puntata Nel primo episodio, "Una lunga estate crudele", Alice, mentre indaga sull'omicidio di una ...