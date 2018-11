xl.repubblica

: Anna Calvi racconta “Hunter”, il suo nuovo album - bergangelika : Anna Calvi racconta “Hunter”, il suo nuovo album - LaRepubblicaXL : Buongiorno! L'intervista di Nick Matteucci a Anna Calvi per parlare non solo del nuovo album 'Hunter', ma del signi… - MarticchiaMa : Anna Calvi racconta “Hunter”, il suo nuovo album -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Se potessi far sì che un tuo sogno divenisse realt à , non solo per te ma in assoluto per il mondo, cosa vorresti far succedere? "Wow, è una domandona! Detto così può sembrare un po' ridicolo, ma per ...