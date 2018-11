Amedeo Grieco papà per la seconda volta | è nata la piccola Alice

tvzap.kataweb

(Di lunedì 19 novembre 2018), uno dei due comici foggiani che compongono il duo di Emigratis Pio &(che tra l’altro hanno risposto ironicamente sulla storia di Jane Alexander ‘appassiosi’ a due comici), è diventatoper lanel corso della mattidi lunedì 19 novembre. La moglie Maria ha infatti dato alla luce la, cheha salutato con gioia su Instagram con un post dedicato: “è la nostra bimba, èstanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre… d’ora in poi sarò sempre uno stancoinnamorato” ha scritto il comico. View this post on Instagram Sono le 5.51…io sono andato via così Maria, che era tanto stanca, riposa un pò… Federico è a dormire da nonno e nonna…e adesso sono solo a letto in un silenzio irreale… poco più di ...