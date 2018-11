Allerta Meteo Sardegna | rischio idrogeologico idraulico | criticità “gialla” fino a

Allerta Meteo Lazio : criticità “arancione” per rischio idrogeologico per temporali : L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica per temporali che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre e per le prossime 24-36 ore, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta del Lazio. L'articolo Allerta Meteo Lazio: criticità “arancione” per rischio idrogeologico per temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Allerta Meteo di 36 ore su tutto il Lazio : “L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica per temporali che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre e per le prossime 24-36 ore, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio”. “Nel ribadire le raccomandazioni già diramate in ordine alle criticità idrogeologiche ed idrauliche, si ricorda a tutti i Sindaci dei ...

Allerta Meteo 19 / 20 Novembre 2018 : Allerta Meteo Campania A seguito del peggioramento delle condizioni Meteo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso il seguente avviso di criticità. Indicante un Allerta Meteo Arancione, moderata su alcuni settori valida dalle ore 17.00 di oggi lunedì 19 Novembre 2018, fino alle ore 17.00 di Martedì 20 Novembre 2018. Vedi Bollettino PDF Allerta Meteo Sardegna La Protezione Civile nella giornata di Domenica 18 Novembre 2018, ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” da stasera per vento forte a Trieste e sul Carso : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo “gialla”, valida dalle 21 di oggi alle 15 di domani, a causa di vento molto forte previsto a Trieste e nella zona carsica. Una depressione sulle Alpi, spostandosi verso la Francia, favorisce sulla regione l’afflusso di aria umida da sud-ovest in quota e di aria fredda da nord-est al suolo; domani mattina passera’ un fronte. Tra oggi e domani ...

Maltempo - c'è la nuova Allerta Meteo : tutte le zone colpite : allerta arancione sulla Campania fino al tardo pomeriggio di martedì. E' ancora allerta arancione anche in Sardegna. Al Nord...

Allerta Meteo arancione per gran parte della Campania : forti piogge e temporali in arrivo : Come vi abbiamo illustrato in questo articolo di ieri, un'intensa ondata di maltempo interesserà fra oggi e domani le regioni tirreniche e in particolare Lazio e Campania. Su quest'ultima è...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : calo termico - arriva la neve fino in pianura : “Il veloce transito di una depressione di origine polare porterà precipitazioni diffuse dalla serata di lunedì 19 novembre accompagnate da un calo termico. Dalla serata si prevedono nevicate inizialmente sull’appennino centro occidentale con quota neve in successivo abbassamento fino alla pianura centro occidentale nelle prime ore di martedì 20 con fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. I quantitativi previsti vanno indicativamente ...

Allerta Meteo Campania : criticità “arancione” per temporali - vento forte e mare mosso : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo arancione su gran parte della regione, valida a partire dalle ore 17 di oggi e per le successive 24 ore, in considerazione del quadro Meteo e delle valutazioni del Centro funzionale. L’avviso di avverse condizioni Meteo riguarda tutto il territorio regionale, con diversi livelli di rischio idrogeologico, per temporali, vento e mare. In particolare, sulle zone 1 ...

Meteo - l'inverno è arrivato : nuova Allerta in Sardegna e Campania : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che...

Allerta Meteo - ecco il Ciclone che “spacca” l’Italia : freddo e neve al Nord - caldo scirocco - temporali e grandine al Sud : 1/33 ...

Allerta Meteo - ecco Ciclone che “spacca” l’Italia : freddo e neve al Nord - caldo scirocco - temporali e grandine al Sud : 1/33 ...

Allerta Meteo Estofex - il “Ciclone di Neve” porta anche forte scirocco al Sud : violenti temporali - grandine e tornado nelle prossime ore : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha appena lanciato un pesante avviso per alcune parti dell’Italia. Livello di Allerta 1 e 2 per alcune parti del Mediterraneo centrale per alluvioni lampo (soprattutto nella metà settentrionale) e per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento, in particolare per la metà meridionale. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, ...

Allerta Meteo Puglia : criticità ” gialla” per piogge e vento forte : “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Venti tendenti a forti meridionali con rinforzi di burrasca e raffiche di burrasca forte“: la protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” valida dalle 12 di oggi per le successive 12 ore. L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità ” gialla” per piogge ...

Maltempo - Allerta Meteo in Sardegna : 10.38 In gran parte della Sardegna durerà almeno fino a mezzanotte l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale,che ha anche emesso un avviso di codice arancione(criticità moderata) per rischio idrogeologico. La perturbazione interessa il Cagliaritano e tutta la parte occidentale e settentrionale. I sindaci di Sassari e Alghero hanno disposto la chiusura delle scuole, così come quello di Bosa,nell'Oristanese. La nuova ondata ...