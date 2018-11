Allerta Meteo Previsione Civile

webmasterpoint

: Allerta #meteo: il Centro Funzionale Regionale ha emesso avviso di criticità Codice Arancione per temporali (Modera… - Roma : Allerta #meteo: il Centro Funzionale Regionale ha emesso avviso di criticità Codice Arancione per temporali (Modera… - ComunediTrieste : RT @serenaTonel: Allerta meteo gialla per bora a #Trieste nelle prossime ore: ricordo che sul Canale Telegram @ComunediTrieste trovate le n… - zazoomnews : Allerta Meteo Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo: neve e freddo al Nord forte maltempo con lo scirocco al C… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Massima attenzione in tante zone, regioni e città italiane nelle prossime 24 ore, già a partire da questa notte. E'dalle Protezioneper quanto riguarda ilin numerose zone d'Italia nelle prossime 24 ore e si attendono forti pioggie e nevicate. Già da questa notte ci potrebbero essere forti pioggie in molte zone che nel nord Italia, ma non solo, si trasformerebbero in nevicate.Si sottolinea anche la possibilità in diverse zone dell'Italia centrale di forti venti, con raffiche fino ai 60 Km/h.Inizialmente, l'attenzione è rivolta verso la Sardegna, ma il maltempo poi si dovrebbe trasferire nell'Italia centrale e meridionale in modo particolare nell'Alta Campania al sud dell'Umbria e in Abruzzo e Molise nell'area occidentale.Andando nel dettaglio, Il Sistema di ProtezioneRegionale ha messo un alert fino alle prossime 24-36 ore, su Roma e in tutta la regione Lazio con probabili disagi per forti pioggie che si potrebbe trasformare anche in neve per la circolazione. Anche solo per la pioggia torrenziale, scuole e uffici potrebbero rimanere chiusi, si attendono maggiori dettagli e decisioni del Comune.In Campania, nella zona di Napoli, zona costiera e più in generale nel nord della regione le pioggie potrebbe creare un rischio idrogeologico diffuso con possibili effetti al suolo come, tra l'altro possibili cadute massi, frane superficiali e colate rapide di fango, allagamenti, fenomeni di inondazione, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua