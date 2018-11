Allerta Meteo e Neve | l’esperto | “alto rischio valanghe nei boschi distrutti dal maltempo”

Maltempo - scuole chiuse per Allerta Meteo martedì 20 novembre : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, martedì 20 novembre? Ecco l'elenco aggiornato delle regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l'allerta meteo, dalla Sardegna al Lazio e alla Campania. Ma nelle prossime ore potrebbero aggiungersene altre.Continua a leggere

Allerta Meteo Roma - 24 ore di pioggia torrenziale : scuole chiuse Martedì 20 Novembre? Gli aggiornamenti in diretta : Allerta Meteo – Piove in modo debole ma senza sosta da stamattina a Roma dove la temperatura si mantiene ferma a +8°C, come se fossimo già in pieno inverno: fa freddo nella Capitale e il maltempo si intensigficherà ulteriormente nelle prossime ore. Per questo motivo il Sindaco Raggi potrebbe optare per le “scuole chiuse” nella giornata di domani, Martedì 20 Novembre. Il Comune di Napoli ha già provveduto ad analoga ordinanza. A ...

Allerta Meteo Napoli - scuole chiuse Martedì 20 Novembre : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un ‘avviso di Allerta Meteo idrogeologica ed idraulica’ valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani Martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta è di codice arancione e prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per venti e nevicate : Lo stato di “attenzione” per vento forte sulle Prealpi e sulla costa, e per nevicate oltre i 4-600 metri, è stato diffuso oggi dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile del Veneto. In particolare, fino alle ore 14.00 di domani è previsto un rinforzo di venti da Est, a tratti forti sulle dorsali prealpine, sulla costa, in particolare quella centro-meridionale, e pianura; bora moderata-tesa sul resto della pianura. Le ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Martedì 20 novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo accompagnata da crollo termico che sta interessando l’Italia, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Martedì 20 novembre 2018. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Campania Torre del Greco Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti ...

Meteo - ondata di maltempo sul Centro Italia : Allerta arancione : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “arancione” per rischio idrogeologico per temporali : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile ha diramato un’Allerta Meteo valida per oggi e domani, lunedì 19 e martedì 20 novembre, prevedendo un codice arancione per rischio idrogeologico per temporali nei settori occidentali dell’Abruzzo, in particolare provincia dell’Aquila. Da oggi pomeriggio alle 14 di domani, l’Allerta arancione interesserà il Bacino Alto del Sangro e i settori meridionali del ...

Allerta Meteo arancione in Campania dalle 17 di oggi per 24 ore : La Protezione Civile ha dichiarato l'Allerta Meteo in Campania per via del maltempo. In alcune zone della regione, la criticità è fissata sul livello giallo, mentre in altre sull'arancione. Date le avverse condizioni Meteo, la Protezione Civile raccomanda 'di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala operativa regionale'. Inoltre, l'ente sottolinea la necessità di 'porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare ...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico idraulico - criticità “gialla” fino a domattina : Nuova Allerta Meteo emessa dalla protezione civile della Sardegna: dalle 14 di oggi e fino alle 8 di domani è prevista ordinaria criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico localizzato e per rischio idraulico nei bacini Campidano, Iglesiente, Tirso, Montevecchio-Pischilappiu, Logudoro e Gallura. Nelle prossime 18 ore si prevedono precipitazioni diffuse su gran parte dell’isola, anche a carattere di rovescio o temporale sparso, con ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “arancione” per rischio idrogeologico per temporali : L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica per temporali che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre e per le prossime 24-36 ore, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta del Lazio. L'articolo Allerta Meteo Lazio: criticità “arancione” per rischio idrogeologico per temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Allerta Meteo di 36 ore su tutto il Lazio : “L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica per temporali che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre e per le prossime 24-36 ore, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio”. “Nel ribadire le raccomandazioni già diramate in ordine alle criticità idrogeologiche ed idrauliche, si ricorda a tutti i Sindaci dei ...

