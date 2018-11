Allergia alle noccioline | arriva il farmaco Principio dell' immunoterapia | test positivi

C’è un farmaco promettente contro l’Allergia alle noccioline : Sfrutta il principio dell'immunoterapia orale per ridurre le reazioni allergiche: un test su 500 bambini ha dato risultati soddisfacenti

Allergia agli arachidi - in arrivo un nuovo rivoluzionario farmaco : anche chi è allergico potrà mangiarli : E’ quasi pronto. Si tratta un nuovo trattamento per chi è allergico alle arachidi. Questi soggetti, infatti, si ritrovano spesso accidentalmente ad essere esposti a questi alimenti presenti in molti preparati, industriali e non. E le conseguenze possono anche essere letali se lo shock anafilattico si rivela essere grave. Si tratta di una immunoterapia orale, presentata al meeting dell’American College of Allergy, Asthma and ...

Allergia - quando un bacio potrebbe uccidere : la vicenda di Oli Weatherall : L'Allergia alle arachidi, così come a tanti altri allergeni, potrebbe essere fatale. E' necessario, però, che il soggetto affetto da allergie di questo genere stia attento anche ai baci. E' il caso di Oli Weatherall, un ragazzo di appena ventidue anni che ha una Allergia alle arachidi così grave da poterlo portare al decesso anche solo a causa di un bacio. Questo perché la persona potrebbe aver mangiato un arachide o il burro di arachidi, ...

Assunzione di antibiotici nella prima infanzia e sviluppo di Allergia : I risultati di una metanalisi, che ha preso in considerazione vari studi osservazionali eseguiti su casistiche pediatriche, suggeriscono una relazione tra Assunzione di antibiotici nella prima infanzia e sviluppo di allergie in una fase successiva della vita. Tale ipotesi sembra avvalorata dal fatto che il rapporto è tanto più stretto, quanto più numerosi sono stati i cicli di terapia con antibiotici e se sono stati somministrati prodotti ad ...

Scienza : l'Allergia alle arachidi sta diventando sempre più comune e mortale : l'allergia delle arachidi non è una delle più fastidiose, ma è quella che sta crescendo di più tra la popolazione e sta avendo effetti disastrosi

Allergia alle proteine del latte e intolleranza al lattosio nei bambini : conseguenze per la salute dei denti : Nei bambini con allergia alle proteine del latte di mucca o con intolleranza al lattosio, la presenza di carie e la loro gravità sono maggiori di quelle registrate nei bambini non allergici o intolleranti, indipendentemente dall’assunzione di alimenti sostitutivi del latte. Tali evidenze emergono da uno studio su 200 bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. I bambini sono stati sottoposti a una valutazione clinica basata sui criteri ...

L'Allergia del governo gialloverde alla Tav. Ora rischia anche la Venezia-Trieste : In principio fu il tratto Torino-Lione della Tav, parte del Corridoio che, nei programmi europei, avrebbe dovuto collegare Lisbona con Kiev. Poi vennero i problemi col gasdotto Tap in Puglia, la Pedemontana Veneta che Luca Zaia vuole e i grillini no e quella lombarda, promessa dal governatore leghis

"Boeri può candidarsi se vuole fare politica". L'Allergia del governo ai tecnici : Ormai è un copione collaudato. Da una parte chi critica le politiche del governo. Dall'altra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che, a turno, replicano al diretto interessato (persona fisica o istituzione poco importa): “Se vuole si candidi alle elezioni”. L'ultimo della lista dei possibili candidati al

Allergia ai pollini? Attenzione ai temporali : Osservazioni condotte in varie aree geografiche indicano che, durante la stagione dei pollini, che corrisponde ai periodi di fioritura delle piante più a rischio di produrre allergeni, i temporali possono provocare attacchi di asma in persone che hanno la pollinosi, cioè l’Allergia ai pollini. Secondo un’ipotesi formulata dagli esperti di questo campo della medicina, questa relazione si spiega così: durante i primi 20-30 minuti di un temporale, ...

Seconda morte sospetta per Allergia fulminante in una catena di fast food : morte sospetta per una cliente della catena britannica di fast food Pret a Manger. La donna potrebbe essere morta nei mesi scorsi a causa di un'allergia fulminante innescata dall'ingestione d'un ...

WTA Hong Kong – Ostapenko e quell’Allergia asiatica : altro ko inaspettato - festeggia la n° 317 al mondo : altro passo falso inaspettato per Jelena Ostapenko: la tennista lettone sconfitta al primo turno del WTA di Hong Kong dalla numero 317 al mondo Kristina Kucova Finale di stagione asiatico davvero amaro per Jelena Ostapenko. La giovane tennista lettone, scivolata con l’aggiornamento del ranking di inizio settimana in 18ª posizione, continua ad inanellare una sconfitta dopo l’altra. Dopo il ko al primo turno a Wuhan e quelli al secondo turno ...

Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle conoscenze relative all’Allergia agli acari della polvere : L’allergia agli acari della polvere, anche se meno citata sui mezzi di comunicazione di altri tipi di allergia, come quella agli alimenti, resta la causa più frequente di atopia e di malattia allergica in tutto il mondo. Una revisione della letteratura ha passato in rivista le attuali conoscenze sull’argomento. Gli acari della polvere che sono più spesso causa di allergia hanno le seguenti denominazioni: Dermatophagoides pteronyssinus, ...