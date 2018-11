Alimenti | Coldiretti | “No alla carne sintetica da 3 Italiani su 4”

Alimenti - Coldiretti : cresce la spesa nei discount alimentari : In controtendenza al calo generale degli acquisti cresce la spesa nei discount alimentari che vedono un incremento dell’1,5% a settembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il brusco calo del commercio al dettaglio che su base annua vede diminuire complessivamente dell’1.6% le vendite dei beni alimentari. Una battuta d’arresto che – rileva Coldiretti – accomuna tanto gli ipermercati ...

Alimenti - Coldiretti : plauso per lo stop UE al riso da Cambogia e Birmania : “Finalmente la Commissione Europea ha proposto di ripristinare per tre anni i dazi nei confronti delle importazioni di riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania dove è stato raccolto anche sui campi della minoranza Rohingya costretta a fuggire a causa della violenta repressione“: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il documento pubblicato dalla Commissione europea per la prevista valutazione di ...

Alimenti - Coldiretti : vola l’export di zucche - +19% in 7 mesi : volano le esportazioni di zucche Made in Italy, che nel 2018 fanno registrare uno storico aumento record del 19% in quantità: lo ha rilevato un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi sette mesi dell’anno divulgata in occasione del ‘Zucca day‘, che si festeggia in tutta Italia nei mercati di Campagna Amica a partire da quello del Circo Massimo a Roma, con lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad ...

Alimenti - Coldiretti : record nel 2018 per il cibo italiano nel mondo : record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,4 % nei primi otto mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: è quanto emerso da un’analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che in alcuni settori come il vino gli acquisti all’estero hanno addirittura superato quelli in Italia. Si tratta di un ottimo risultato dopo il valore di 41,03 miliardi del ...

Alimenti - Coldiretti : 31 milioni di italiani bocciano la spesa virtuale : In controtendenza all’andamento generale sono trentuno milioni gli italiani che non hanno mai fatto la spesa sul web e non rinunciano al contatto diretto per avere maggiori opportunità di scelta, poter toccare con mano i prodotti ma anche come occasione di socializzazione. E’ quanto emerge dalla ricerca Coldiretti/Censis presentata al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a ...