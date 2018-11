Alexander Zverev | chi è il fenomeno della nuova generazione del tennis

Alexander Zverev - predestinato diventato “Maestro” : ora il salto di qualità negli Slam per aprire (davvero) una nuova era : Per molti queste Atp Finals – torneo che a marzo potrebbe essere assegnato a Torino – saranno ricordate come quelle del raccattapalle che, perdendo una pallina durante uno scambio, ha costretto il giudice di sedia a far ripetere un importante punto nel tie-break decisivo del secondo set nella semifinale contro Roger Federer. Per altri invece un passaggio inevitabile quanto atteso. Alexander Zverev domenica sera è ...

Alexander Zverev trionfa a sorpresa a Londra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tennis - Ranking ATP (19 novembre) : Novak Djokovic in vetta - Alexander Zverev n.4 - Fabio Fognini il migliore azzurro : La chiusura delle ATP World Tour Finals di Londra ha sancito anche il Ranking ATP definitivo del 2018. In vetta alla graduatoria sempre il serbo Novak Djokovic, finalista nel Masters di Londra, giunto alla 226esima settimana complessiva al comando. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, assente alle Finals per infortunio, terza piazza invece per lo svizzero Roger Federer, piegato in semifinale alla O2 Arena dal tedesco Alexander ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev è Maestro - adesso c’è da scalare la montagna Slam : Alexander Zverev, ormai, è un big. O almeno, lo è a livello di due set su tre. Perché alle ATP Finals ha dimostrato questo, una volta di più: quando si resta fuori dall’ambiente degli Slam, lui entra in gioco eccome. Roger Federer e Novak Djokovic l’hanno sperimentato entrambi un’altra volta, dopo averlo già fatto in passato. Con il serbo, in particolare, si è confermata una vecchia maledizione che vuole il vincitore di un ...

Alexander Zverev trionfa alle Atp Finals : Lo è sicuramente, più di tanti altri speranzosi giovinastri in giro per i campi del mondo, a mostrare prima il personaggio estroso e poi, più raramente il talento. Il ragazzino di Amburgo è cresciuto,...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev realizza l’impresa e supera in Finale Novak Djokovic. E’ il tedesco il “Maestro” : E chi se lo sarebbe aspettato? Alexander Zverev, numero 5 del mondo, realizza la sua impresa e sconfigge nientepopodimeno che Novak Djokovic (n.1 ATP) nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2018. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match gestito in maniera perfetta dal 21enne di Amburgo che si è preso la rivincita nei confronti di Nole, che lo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic sfida Alexander Zverev per andare a caccia del sesto trionfo : Novak Djokovic non ha ancora perso un set sulla strada che lo ha portato sulla strada delle ATP Finals. Tra lui e il sesto trionfo nel torneo, con cui eguaglierebbe Roger Federer come recordman di finali vinte, c’è Alexander Zverev, che nel torneo ha già affrontato e battuto mercoledì col punteggio di 6-4 6-1. Ma, si sa, le Finals sono anche questo: giocatori che si sono incontrati nel girone che si ritrovano nell’ultimo atto. Ci ...

Tennis - Coppa Davis rivoluzionata. Alexander Zverev : “Molti big non la giocheranno” : La Coppa Davis è stata stravolta e a partire dal 2019 non avrà più i connotati della competizione a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni. Uno dei tornei sportivi più vecchi del mondo ha subito una vera e propria rivoluzione che ha mutato letteralmente i connotati della più famosa competizione annuale tra Nazionali: un turno preliminare a febbraio e poi gli atti conclusivi a novembre a Madrid (cemento indoor). Molti Tennisti non si sono ...

ATP Finals – Esordio ok per Alexander Zverev : il tennista tedesco supera Cilic dopo due tie-break : Esordio positivo per Alexander Zverev nelle ATP Finals: il tennista tedesco batte Cilic dopo due tie-break dopo le prime partite del Gruppo B, giocate nella giornata di ieri, che hanno visto i trionfi di Anderson su Thiem e Nishikori su Federer, quest’oggi tocca al Gruppo scendere in campo. Sul cemento delle ATP Finals di Londra, apre le danze Alexander Zverev, vittorioso in poco più di due ore su Marin Cilic. Il tennista tedesco, ...

ATP Parigi - Alexander Zverev agli ottavi : doppio 6-4 per far fuori Tiafoe : ATP Parigi, Alexander Zverev approda agli ottavi dopo aver superato l’americano Tiafoe in due set ATP Parigi, Alexander Zverev approda agli ottavi di finale. Il tennista tedesco si è liberato in due set del giovane collega Tiafoe, con un doppio 6-4 ottenuto al termine di un incontro molto equilibrato tra due interpreti che vedremo a lungo a duellare sui campi di tutto il mondo. Zverev al momento ha qualcosa in più e lo ha dimostrato. ...