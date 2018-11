Al Teatro Pirandello si celebrano i 60 anni del Gattopardo e i 29 anni dalla scomparsa di

Teatro Quirino. "Sei personaggi in cerca d'autore" di Pirandello secondo Placido. 20 novembre - 2 dicembre : ...seconda donna Marina La Placa L'assistente del regista Giorgia Boscarino Direttore di scena Armando Sciuto Lo spettacolo ha una durata di un'ora e cinquanta minuti senza intervallo ORARI SPETTACOLI ...

Domenica 4 novambre 2018 alle 19 - 30 al Teatro Pirandello di Agrigento AGRIGENTO - UN GALA CONCERT DI SOLIDARIETA' EVENTO DEI LIONS CLUB DELLA ... : ...lavorato per un EVENTO sul territorio che possa raccogliere fondi per le casse DELLA nostra Fondazione Internazionale che ogni giorni finanzia progetti di solidarietà in tutti i paesi del mondo". ...