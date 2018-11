Al Teatro Manzoni ' Io Giacomo Puccini Vissi d' arte | vissi d' amore La mia vita | la mia

Teatro : il nuovo Filippo Timi in anteprima nazionale al Manzoni di Monza : Il nuovo spettacolo di Filippo Timi al Teatro Manzoni di Monza in anteprima nazionale . Succede domenica 21 ottobre alle 21. Ci sarà un cavaliere e ci sarà anche un drago. Un amore abbandonato e uno ...

Manzoni - 40 anni di Teatro sulle orme dei grandi maestri : Per costruire il futuro, suggerisce un vecchio detto, bisogna imparare dal passato. E una lezione utile, in questi tempi cupi, è arrivata nell'occasione ludica dei quarant'anni del teatro Manzoni gestione Fininvest, festa che ha coinciso con l'assegnazione della prima edizione del premio Foscale a registi e attori che hanno calcato lo storico palcoscenico milanese. Oltre agli artisti, in platea tanti personaggi e vip, dal leader di Forza Italia ...