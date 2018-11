Al conto azzurro manca la quota di Verratti e Jorginho

ilgiornale

: @bonucci_leo19 Con la Francia o con la Spagna purché se magna! Così dicevano molto tempo fa! La verità è che a te n… - Therealmarcosam : @bonucci_leo19 Con la Francia o con la Spagna purché se magna! Così dicevano molto tempo fa! La verità è che a te n… - Partenopeo78 : @zebr81987 @realvarriale @mariachi3176 @Vivo_Azzurro @Lor_Insigne Scendera'. Dal primo suo twit sembrava la catastr… - NapoliMexico : @Vivo_Azzurro @azzurri Ma quando vi decidete di giocare le partite importanti in un'altro stadio? Al meazza/san sir… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) L'Italia non va in gol per colpa di Immobile? Di Belotti? Di Lasagna o di Berardi? L'Italia campione del mondo del Duemilasei disponeva di attaccanti quattro, Inzaghi, Toni, Gilardino e Iaquinta ma ...