Addio al Mars | gli effetti della Brexit ricadranno su diversi alimenti | tra i quali uno

meteoweb.eu

: RT @donato_valerio: 'panico tra gli acquirenti di dolcetti' Se questo è un giornale... - Sovranista78 : RT @donato_valerio: 'panico tra gli acquirenti di dolcetti' Se questo è un giornale... - marcomorini72 : RT @donato_valerio: 'panico tra gli acquirenti di dolcetti' Se questo è un giornale... - VELOSPORT1960 : Niente accordo sulla Brexit? Addio Mars. Sono ore di panico tra gli acquirenti di dolcetti nel Regno Unito. Già, pe… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Le barrette dipotrebbe scomparire dagli scaffali britannici nel giro di poche settimane se il Regno Unito uscirà dall’Unione europea senza un accordo. Come si legge sul Daily Mail, esperti di cibi e bevande hanno avvertito che l’iconica barra di cioccolato al torrone, così come tutte le importazioni di dolciumi nel paese, aumenteranno drammaticamente di prezzo se il Regno Unito non riuscirà a concludere un accordo con Bruxelles. Nel corso di una riunione, i rappresentantiFood and Drink Federation hanno dichiarato al segretario Michael Gove che le barrette di, nello specifico, potrebbero estinguersi entro due settimane. Gli esperti hanno spiegato al ministro che due degli ingredienti utilizzati per produrre le barrette vengono importati ed entro pochi giorni diventano inutilizzabili. Se le importazioni di prodotti alimentari dovessero essere escluse ...