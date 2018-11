Accusa di aggressione sessuale per l' ex calciatore Paul Gascoigne

Niccolò Bettarini in tribunale. Chiesti 10 anni per i ragazzi Accusati dell'aggressione : Si è svolta la prima udienza del processo con rito abbreviato a carico degli aggressori di Niccolò Bettarini. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini era presente in tribunale di fronte ai quattro giovani accusati di averlo ferito con un coltello di fronte alla discoteca Old Fashion di Milano. Niccolò Bettarini accoltellato all'uscita di una discoteca a Milano: parlano Simona Ventura e ...

Il regista Kechiche Accusato di aggressione sessuale : aperta un'indagine : La procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare a seguito di una denuncia per aggressione sessuale a carico del regista francese Abdellatif Kechiche , noto per film come ' La vita di Adele ' e '...

Busy Philipps Accusa James Franco di aggressione : “violenza” durante le riprese di Freaks and Geeks : Un'altra donna accusa James Franco di violenza dopo le cinque denunce arrivate all'inizio di questo 2018. Questa volta a puntare il dito contro l'attore è la collega Busy Philipps. La denuncia non arriva apertamente e non riguarda la violenza sessuale descritta dalle altre donne, ma il suo comportamento poco consono e violento avuto con lei sul set di Freaks and Geeks e di cui lui stesso si è scusato nei giorni seguenti. Il racconto di Busy ...

Aggressione Fano - Accusa tentato omicidio : ANSA, - Fano, PESARO URBINO,, 3 OTT - tentato omicidio e lesioni gravi. Sono le accuse per le quali gli agenti del Commissariato di Fano hanno arrestato due giovani, poco più che 20enni, di origine ...

Cardi B Accusata di aggressione : la rapper si costituisce alla polizia di New York : Cardi B si è costituita alla polizia di New York. La rapper, il cui vero nome è Belcalis Marlenis Almánzar, deve rispondere di aggressione e altri reati minori per un episodio verificatosi la scorsa ...

Kavanaugh - la Ford conferma l’Accusa di aggressione sessuale : “E’ mio dovere civico” : «Sono qui oggi non perché volevo esserci. Sono terrorizzata. Sono qui perché credo sia mia dovere civico dirvi la verità»: così la docente di psicologia Christine Blasey Ford nella dichiarazione scritta con cui oggi aprirà la sua testimonianza alla commissione Giustizia del Senato confermando di aver subito durante una festa nel 1982 una aggressio...