Abbiamo visto la cella dove è morto nostro figlio | per i periti non fu suicidio

today

: “Quando abbiamo visto il pubblico del forum con le luci accese come stelle ci siamo emozionati tantissimo!”… - RadioItalia : “Quando abbiamo visto il pubblico del forum con le luci accese come stelle ci siamo emozionati tantissimo!”… - tancredipalmeri : Ecco il labiale dell’espulsione di Higuain (non so perché l’abbiamo visto solo a mezzanotte): dice e ripete: “Fisc… - XFactor_Italia : Vi abbiamo visto tifare in timeline ma ve lo chiediamo lo stesso, dai: voterete per #Anastasio stasera? #XF12 -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Cercano la verità da sei anni i genitori di Alessandro Gallelli, il 21enne trovato impiccato nellan.5 del reparto psichiatrico del carcere di San Vittore. Era il 18 febbraio 2012 e i familiari non hanno mai creduto all'ipotesi del. Ora i dubbi trovano conferma in una dettagliata perizia, condotta da quattro consulenti nominati dall'avvocato della famiglia, Salvatore Tesoriero.Alessandro, allora 21enne, era da solo in, in isolamento. La perizia, che ribalta quella dei consulenti del pubblico ministero, sarà discussa nell'udienza del 13 dicembre, quando il giudice dovrà decidere se archiviare o meno il caso. Iscrivono chiaramente che la morte di Alessandro non è compatibile "con l'ipotesi suicidaria" ma è "riconducibile ad un omicidio mediante strozzamento".In particolare "lo strozzamento è stato causato da un omicida posto frontalmente e lateralmente a destra", di Alessandro e avrebbe usato la mano sinistra per strozzarlo. Dopo averlo ucciso, ci sarebbe stata "un'attività di stanging", ossia una "manipolazione volontaria della scena criminis" per simulare un"Dopo tante insistenzeottenuto l'autorizzazione a fare un'ispezione in quellacon i nostri" racconta all'agenzia Dire Rita Maggioni, madre di Alessandro. "Ci siamo andati anche io e mio marito, nel febbraio scorso.dopo sei anni la".I quattro, Silvio Cavalcanti, Vannio Vercilio, Salvatore Spitaleri e Luca Chianelli, non hanno potuto fare esami sul corpo di Alessandro. Ma, basandosi solo sulle uniche foto disponibili e relative solo al volto e al collo, hanno dedotto che Alessandro potrebbe essere stato strozzato durante un tentativo di "contenimento" perché era magari andato in escandescenze.Alessandro fu trovato impiccato con la sua felpa, annodata alla finestra della. Ma per ii segni sul collo sarebbero stati causati dalla stretta sul collo di una mano sinistra e non dalla felpa. Non è comunque la prima perizia a mettere in dubbio ildi Alessandro. Già il perito nominato dal Tribunale civile, Luigi Morgese, psichiatra del Policlinico di Milano aveva espresso molte perplessità.Nellan.5 c'è infatti solo una finestra, chiusa da una rete spessa con piccoli buchi, dietro la quale ci sono le inferriate. Alessandro avrebbe dovuto far passare la manica della sua felpa tagliuzzata tra i buchi annodandola poi alle inferriate. Era però controllato a vista e alla 17.25 del 18 febbraio l'agente della polizia carceraria in servizio al reparto psichiatrico (tecnicamente viene chiamato Centro di osservazione neuropsichiatrica - Conp) annota che ha scambiato con lui una breve conversazione. Al controllo successivo, alle 17.30, Alessandro viene trovato impiccato. Cinque minuti per annodare una felpa facendola passare attraverso buchi così stretti che a fatica ci passa un dito, sono troppo pochi."Speriamo che il caso di mionon sia archiviato. Finoratrovato solo muri di gomma. Vogliamo capire perchéin carcere".