A Montecarlo tutte vestite a Festa | ma il glamour dov’è?

(Di lunedì 19 novembre 2018) Charlène in AkrisCharlène in AkrisCarolina in ChanelCarolina in ChanelStephanieStephaniePierre Casiraghi e Beatrice BorromeoBeatrice BorromeoTatiana Santo Domingo Casiraghi e Andrea CasiraghiAlexandra di Hannover in ChanelAlexandra di Hannover in ChanelCamille Gottlieb in Nina RicciRegno Unito batte Principato di Monaco due a zero. Palla al centro. E partita (quasi) chiusa. Non c’è gioco: ilche Kate Middleton e Meghan Markle – anzi, chiamiamole come meritano, ovvero rispettivamente la duchessa di Cambridge e quella di Sussex – sono riuscite a (ri)portare a Buckingham Palace non riesce a trovare un’eco degna e proporzionata nel Principato di Monaco. LEGGI ANCHEKate Middleton, l'abito blu fa tris Se negli anni Ottanta Diana e Sarah se la giocavano ad armi pari con Carolina e Stephanie, ora la musica sembra essere definitivamente cambiata. Soprattutto se ...