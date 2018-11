A Monte Carlo tutte vestite a Festa | ma il glamour dov’è?

Radio Monte Carlo La Bella Italia : Completa il programma la segnalazione accurata dei migliori eventi in programma nel weekend , dall'arte al teatro, dagli spettacoli alle manifestazioni eno-gastronomiche. Durante ogni puntata alle 8.

"Order of merit" per il barman del casino di Montecarlo : Order of merit, per i bartender meritevoli. Anche il barman del casino di Montecarlo tra i professionisti che hanno ottenuto l'importante riconoscimento, per il lavoro svolto all'estero e per la ...

Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno : info e biglietti in prevendita : Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno. L'artista di Solarolo sarà ancora sul palco per la fine dell'anno, per un live con il quale si saluterà la fine del 2018 e si accoglierà il 2019. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati al prezzo di 553,50 €, con inizio dell'evento previsto per le ore 22,30. L'apertura delle porte è invece prevista a partire dalle ore 20. I tagliandi d'ingresso sono disponibili a questo ...

Golovin racconta - dura la vita per un calciatore russo a Montecarlo - : Il centrocampista del Monaco Alexander Golovin ha raccontato a sports.ru delle difficoltà incontrate vivendo all'estero. "I russi non sono particolarmente benvenuti. Non siamo particolarmente amati ...

Tennis - Torneo di Monte-Carlo - Sergio Tacchini sponsor anche nel 2019 : Sergio Tacchini sponsor del Torneo di Tennis di Monte-Carlo anche nel 2019 Undici anni fa per la prima volta il marchio Sergio Tacchini si presentava al Torneo di Monte-Carlo in veste di sponsor, o più precisamente come Official Sport Equipment Partner. Iniziava nel 2009 un sodalizio vincente tra il prestigioso Torneo i cui campi si affacciano sul Mar Mediterraneo, e il marchio italiano famoso per aver vestito i più grandi campioni di ...

Parigi-Montecarlo Questa volta è Maserati grandeur : Maserati ha riunito un piccolo team di giornalisti, tre italiani, da tutto il mondo per far saggiare la gamma 2019 di Levante, Ghibli e Quattroporte. Un test impegnativo a causa soprattutto del ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana a Montegiorgio. "Qui mi sento davvero la più bella" : Montegiorgio , Fermo, , 28 Settembre 2018 - "Qui a Montegiorgio mi sento veramente Miss Italia" . Sono alcune delle parole con cui Carlotta Maggiorana , splendida Miss Italia 2018 , ha salutato i suoi ...

Skoda Fabia - Una settimana con la 1.0 TSI Twin Color Monte Carlo - DAY 5 : La Skoda Fabia, recentemente sottoposta a un restyling (presentato a marzo in occasione del Salone di Ginevra) che ne ha aggiornato l'estetica e i contenuti tecnologici, è lunga 3 metri e 99 centimetri, larga 1,73 e alta 1,47, con un passo di 2,47 e una massa in ordine di marcia di 1.109 kg. La protagonista del nostro Diario di bordo è la 1.0 TSI 95 CV Twin Color Monte Carlo abbinata al cambio manuale a cinque rapporti. Di ...

A Monte Carlo il gala da 21 milioni di euro per aiutare il mare : E cosa diranno di noi tra cento anni che sapevamo, ma non abbiamo fatto nulla? Il mondo sta cambiando e abbiamo bisogno di cambiare le nostre abitudini. Quindi esorto tutti a pensare quanto ...

Beatrice e Pierre - appuntamento a Montecarlo : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi al Montecarlo Gala for the Global Ocean 2018

Skoda Fabia - Una settimana con la 1.0 TSI Twin Color Monte Carlo - DAY 4

Skoda Fabia - Una settimana con la 1.0 TSI Twin Color Monte Carlo - DAY 3

Skoda Fabia - Una settimana con la 1.0 TSI Twin Color Monte Carlo - DAY 2

Monte Carlo - Pirelli apre il terzo P Zero World : A pochi metri dalla curva Virage du Portier, uno dei punti chiave del circuito di F1 di Monte Carlo, Pirelli inaugura il nuovo P Zero World , il flagship store che prende il nome dalla gamma di ...