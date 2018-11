A Busto Arsizio piantate querce | frassini e cornioli | Sono gli alberi del

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Busto Arsizio batte Chieri e aggancia Casalmaggiore in testa : Busto Arsizio ha agganciato Casalmaggiore in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Chieri a domicilio con un netto e rapido 3-0 (25-20; 25-12; 25-19) nel posticipo della quinta giornata di campionato, hanno infilato il quarto successo in campionato confermando la propria imbattibilità (hanno già osservato il turno di riposo) e si confermano al comando con lo stesso numero di punti delle ...

Carceri : inaugurato a Busto Arsizio sportello garante detenuti : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - E' stato inaugurato nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, lo 'sportello del garante regionale dei detenuti'. "Avvicinare l’istituzione regionale ai detenuti è un importante segnale di attenzione e sensibilità. Anche chi si trova in condizioni di restrizi

Busto Arsizio - la giunta di centrodestra inaugura piazza con Emanuele Filiberto. 80 anni fa decreto regio sulle leggi razziali : Il 17 novembre del 1938, con decreto regio, entrano in vigore le leggi razziali. Il 17 novembre 2018, esattamente ottant’anni dopo, qualcuno decide di festeggiare i Savoia. Succede a Busto Arsizio, centomila abitanti nel Basso Varesotto, dove i monarchici italiani, che proprio in città hanno la loro sede, sono già in trepidazione per l’arrivo del principe Emanuele Filiberto, ‘special guest’ scelto, non senza polemiche, dall’amministrazione ...

Busto Arsizio : polemiche per la visita di Emanuele Filiberto : "Un insulto agli ebrei" : Invitato per l'inaugurazione della piazza dedicata a Vittorio Emanuele II proprio nel giorno in cui, 80 anni fa, Vittorio Emanuele III ratificò il Regio Decreto con cui entrarono in vigore le leggi razziali

Busto Arsizio. A soli 51 anni è morto il regista Max Croci : Lutto nel cinema italiano. A soli 51 anni è morto Max Croci dopo una lunga malattia. A dare la notizia

Carceri : Comi (Fi) - in visita a Busto Arsizio - agenti meritano risposte : Milanom, 29 set. (AdnKronos) - Lunedì pomeriggio Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe, sarà in visita alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, per confrontarsi con il direttore, gli agenti di Polizia Penitenziaria e le organizzazioni sindacali, a seguito della

Wst-Show - Fiera Turismo Sportivo a Busto Arsizio : domenica la visita dei calciatori della Pro Patria : Nei padiglioni di Malpensa Fiere fino a domenica 30 un evento speciale per lo sport da praticare ovunque senza barriere

Rivolta nel carcere di Busto Arsizio - bombole di gas contro gli agenti : 8 feriti : La protesta è iniziata dopo la lite fra due detenuti. Oggetti e coperte date alle fiamme e lanciate contro gli agenti di...