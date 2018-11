9 milioni per le imprese apuane | a febbraio apre lo sportello di Invitalia

#ioleggoperchè 2018 - due milioni di studenti alla terza edizione. I libri più donati? La fabbrica di cioccolato e Il piccolo principe : Trecentomila tra donazioni e volumi messi a disposizione dagli editori, 2 milioni di studenti, oltre 9mila scuole e 2130 librerie coinvolte. Sono i numeri della terza edizione #ioleggoperchè che si è svolta tra il 20 e il 28 ottobre scorso. L’iniziativa per la creazione e il potenziamento delle biblioteche di tutta Italia ha visto un incremento di circa 75mila donazioni rispetto al 2017. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto le regioni dove ...

Isernia - 120 milioni di euro per le opere pubbliche : c'è la delibera di giunta : Lo schema triennale degli interventi dovrà ora essere approvato dal Consiglio. In previsione lavori di edilizia scolastica, la piscina comunale, il project financing del cimitero Isernia. La giunta ...

Le Iene - il perfido scherzo al Ken Umano : “Taglieresti i genitali per 4 milioni di dollari?” : Rodrigo Alves è stato messo in difficoltà dalla redazione del programma che ha ordito uno scherzo davvero molto cattivo...

26 milioni di codici in chiaro sul web : evitate gli SMS per l’autenticazione a due fattori : Molti di noi hanno usato o usano l’autenticazione a due fattori per sentirsi più sicuri. Ci si può fidare, ma solo se non vi appoggiate agli SMS. Il quotidiano inglese The Telegraph riferisce infatti che decine di milioni di messaggi di testo e codici di sicurezza sono stati esposti online perché il database che li conteneva non era nemmeno protetto da una password. Molti servizi e piattaforme digitali, fra cui Amazon e Google, propongono ...

Iene - il Ken Umano Rodrigo Alves e l'offerta scandalosa : 4 milioni per tagliarsi tutto. Choc in prima serata : Dalle Iene un'offerta indecente a Rodrigo Alves , il Ken Umano diventato famoso come ospite di Barbara D'Urso e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello . L'uomo più rifatto del mondo è ...

Raggi : 'Nei prossimi 3 anni investiremo 1 miliardo e 120 milioni di euro in opere pubbliche' : È la manovra #SbloccaRoma che serve per cambiare la città e per dare una scossa alla nostra economia. La Giunta ha approvato la proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021. E ha deciso di stanziare ...

Ascolti Tv di sabato 17 novembre 2018. Otto milioni per gli azzurri. Lo Zecchino d'oro nulla può contro Verissimo : La serata tv di sabato 17 novembre 2018 è stata dominata dalla Nazionale di calcio. Gli azzurri di Mancini non segnano in campo ma vanno in gol con gli Ascolti: la partita Italia-Portogallo di Nations ...

Tutti pazzi per Matthijs de Ligt : il Liverpool offre 60 milioni all’Ajax : Matthijs de Ligt ha stregato Klopp ed il suo Liverpool, pronti a far follie per prelevarlo dall’Ajax nella prossima stagione Matthijs de Ligt è uno dei calciatori emergenti più interessanti del panorama europeo. Il calciatore dell’Ajax fa gola a molti club ed il ds Overmars ha già rivelato che non sarà semplice trattenerlo in Olanda. Secondo il Sunday Mirror il Liverpool sarebbe in procinto di avanzare una proposta shock da 60 ...

Star Citizen sempre più da record : superati i 200 milioni di dollari raccolti con il crowdfunding : Con una campagna di crowdfunding che continua dal 2012, Star Citizen ha recentemente raggiunto il traguardo dei 200 milioni di dollari raccolti, per un totale di 2,1 milioni di sostenitori, riporta Dualshockers.Star Citizen è noto come uno dei più grossi (e promettenti) progetti di crowdfunding di tutti i tempi, e ora è stata siglata una nuova pietra miliare. 200 milioni di dollari provenienti tutti dalle tasche di gente che crede nel progetto, ...

Terra dei fuochi - intervista al ministro Grillo : «Venti milioni inutilizzati per lo screening anti-cancro» : ministro Grillo, qual è il suo contributo al protocollo per Terra dei fuochi che verrà presentato domani? «Vuole essere un deciso cambio di passo rispetto al passato, una risposta...

Animali Fantastici supera i 100 milioni nel mondo in 2 giorni : Con poco più di 2 milioni di euro incassati, , guarda la video recensione , , stravince il sabato e arriva a 3,7 milioni complessivi con l'obiettivo di chiudere a 5 questo primo weekend di ...

Terra dei Fuochi - Grillo : “Non sono stati usati 20 milioni per lo screening contro il cancro” : “Dal punto di vista sanitario abbiamo già finanziato progetti per favorire screening e studi epidemiologici e terapie: 34 i milioni stanziati nel 2016 e 2017. Di questi fondi, la Regione Campania e le Asl ne hanno spesi meno di un terzo. In particolare, per quanto riguarda la prevenzione, ci auguriamo che l’estensione del progetto ‘epi.CA’ possa contribuire a migliorare il monitoraggio della situazione in tutta la ...

L'economia della bicicletta pronta a fare il botto : per l'ebike mercato potenziale da tre milioni di unità in Italia : Negrelli parlava al Bikeconomy Forum, l'evento dedicato alL'economia che ruota - è giusto il caso di dirlo - attorno alla bicicletta, un'economia che ha aperto la strada a filiere diversificate che ...