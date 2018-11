7 errori Var da inizio stagione

Rizzoli dà i numeri sul Var : “7 errori in questa stagione” : Nicola Rizzoli, designatore arbitrale della Serie A, ha fatto un bilancio dell’utilizzo del Var in questa annata nel nostro campionato Nelle prime dodici giornate di Campionato di Serie A, sono stati commessi solo 7 errori legati all’utilizzo del Var, uno in meno dello stesso periodo dello scorso anno. Così il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, in occasione dell’incontro che si è svolto oggi a Milano in Lega Calcio tra ...

Gravina : 'Con il Var errori al minimo - ma si può migliorare' : Ci sarà una seria riflessione politica'. RIFORMA A E B A 20 SQUADRE - ' Dobbiamo avviare l'idea di una riforma dei campionati con la Serie A e la Serie B a 20 squadre' . È quanto afferma il nuovo ...

Marcello Nicchi fa chiarezza sul VAR : “errori in Serie A? Ci siamo fatti influenzare dal Mondiale perchè…” : Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, fa chiarezza sul sistema VAR e su un inizio di stagione con qualche errore di troppo legato alla moviola “Var? Si può fare sempre tanto. Nessuno toglierà la Var, ha dato grandi segnali di giustizia e di eliminazione di violenza dal punto di vista del gioco. Il campo era diventato una piscina dal centrocampo in poi. Vedevi gente entrare con gambe altissime. Il primo che non ha protestato ...

Var - ancora troppi errori : arbitri già bocciati : Stupisce, soprattutto se messo in relazione a quanto ci disse ad agosto Massimiliano Irrati, il miglior Var del mondo, non a caso uno dei pochi a non aver sbagliato in questo avvio di campionato,. "...