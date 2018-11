35 segnali che il vostro partner è quello giusto

Tito Boeri : anche in questa Manovra ci sono segnali di maschilismo : Intervenendo al convegno "Le donne nell'Istituto, ieri, oggi e domani" Tito Boeri ha affermato che anche in questa Manovra "c'è un segnale di maschilismo". Secondo il presidente dell'Inps, succede "...

Prostata - come capire la differenza tra tumore e ingrossamento : i segnali che salvano la vita agli uomini : Cogliere la differenza tra i segnali di un banale ingrossamento della Prostata e le avvisaglie di un ben più serio tumore alla Prostata è fondamentale e potrebbe salvare la vita a molti uomini. come spiega il Corriere della Sera, la prevenzione precoce è l'arma più efficacie per combattere il cancro

Emanuela Folliero : "Al mio matrimonio ho capito che da alcuni segnali che mio padre era lì con me" : Emanuela Folliero si è raccontata a Verissimo e a stento è riuscita a trattenere la gioia e l'emozione parlando del suo matrimonio con Giuseppe Oricci.Dopo 9 anni di fidanzamento, i due sono convolati a nozze lo scorso settembre. Emanuela confessa di aver trovato il vero amore in Giuseppe Oricci e il giorno del matrimonio è stato il più bello della sua vita. Nonostante mancasse una persona a lei carissima: il papà. Morto qualche tempo prima, è ...

“E’ possibile prevedere i terremoti” : gli esperti hanno scoperto che la Terra da’ dei segnali con largo anticipo : prevedere un terremoto non è impossibile: per arrivare a questo risultato sarà necessario migliorare “la comprensione di alcuni segnali premonitori, come il movimento dei fluidi prima di una forte scossa“. Lo ha riferito all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni in seguito all’incontro ‘Porte aperte all’Ingv‘, organizzato dopo due anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia. Gli ...

6 segnali che dimostrano che non sei depressa - ma circondata da idioti : L’autostima di un essere umano è uno dei beni più fragili di cui siamo in possesso. Tanto delicata, quanto preziosa, è forse il motore indispensabile che ci permette di arrivare a fine giornata ancora sani di menti. Non importa quale inferno sia l’ufficio o in che girone dantesco vi abbia trascinato la vostra giornata. Avere la convinzione di potercela fare, nella vita, permette di farcela per davvero. Allora perché permettiamo agli ...

6 segnali che ti fanno capire quando una persona è invidiosa e come puoi difenderti : Non procura piacere, ma può radicarsi prepotentemente nell’animo di una persona: è lei, l’invidia, uno dei sette peccati capitali. In una società dove a dettare legge sono spesso il successo, la ricchezza, l’apparenza e la competizione, l’invidia si fa spazio a passi giganti, aggrappandosi a volte anche ai cuori più nobili. Questo stato d’animo tira fuori il lato peggiore di una persona ed è spesso “inconfessabile”, Chi nutre invidia, ...

7 segnali che lui non vuole più stare con te : La tua relazione va a gonfie vele oppure è un disastro? A te sembra tutto perfetto, un idillio di rose e fiori. Ma sei proprio sicura (o sicuro) che le cose vadano così alla grande? Sai che esistono dei segnali per capire se il tuo partner vuole veramente stare con te o se è stufo e vorrebbe “cambiare aria”? Credi che se le cose non vanno bene lui te lo dirà? Beh, io non sarei così convinto… A volte è più semplice accontentarsi di quello che si ...

7 segnali che devi cambiare qualcosa nella tua vita : IL BEL TEMPO TI RATTRISTATRASCURI IL TUO ASPETTOABBONDI NEI TUOI VIZINON RIESCI A FARE SHOPPINGNO MUSICNON SOGNI PIÙDORMI MALEcambiare. Che vuol già dire migliorare, evolvere, crescere. E allora perché fa così paura? Perché significa anche distacco, rottura, aprirsi all’ignoto. E così, alle volte, vince l’accezione negativa del termine. Facciamo un esempio. Vivi una storia sentimentale insoddisfacente. cambiare vorrebbe dire liberarsi, ...

7 segnali che dimostrano che sei tu quella emotivamente non disponibile : Ce l’hai sempre messa tutta con gli uomini, eppure gli appuntamenti non sono il tuo forte. La tua relazione ideale? quella con un uomo che non ti impegna totalmente, dunque il tuo partner dovrebbe essere emotivamente non disponibile. Probabilmente hai sentito parlare della teoria secondo la quale se sei attratto da persone non disponibili, questo potrebbe essere un chiaro segnale che forse anche tu non lo sei. Ma è davvero così? In realtà il ...

10 segnali che il rapporto con vostra madre non è sano : Tua madre avanza delle richieste irrealistiche: Vi sentite responsabili per il benessere emotivo di vostra madreMentite a vostra madre per evitare di deluderlaFate affidamento su vostra madre per i soldiLe permettete di gestire le vostre responsabilitàvostra madre si aspetta che la interpelliate prima di prendere una decisionevostra madre viola la vostra privacyA volte, vi sentite in competizione con vostra madrevostra madre appoggia il vostro ...

Grande Fratello Vip 3 - Marco Cucolo : "Lory Del Santo? I segnali positivi ci sono ma ho paura che possa crollare" : Marco Cucolo è il fidanzato di Lory Del Santo, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, che, a partire da lunedì prossimo, si arricchirà di tre nuovi concorrenti (Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè e Ela Weber).La notizia è assolutamente già nota: Lory Del Santo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel pieno dell'elaborazione di un lutto terribile, il ...

Tecnologia : ENEA “cattura” i segnali deboli per nuove applicazioni diagnostiche in campo medico e TLC : ENEA ha brevettato innovativi amplificatori di segnali elettromagnetici deboli che permettono misurazioni di grande precisione, non ottenibili con altri metodi, per applicazioni in campo medico (apparecchiature per ecografie e body scanner), telecomunicazioni (radar e sonar), beni culturali (sistemi laser diagnostici) fino agli esperimenti di fisica nucleare. Oltre a dimensioni e consumi elettrici ridotti e costi di produzione inferiori del ...

