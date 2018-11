26 milioni di codici in chiaro sul web | evitate gli SMS per l’autenticazione a due fattori

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 novembre 2018) Molti di noi hanno usato o usano l’autenticazione a dueper sentirsi più sicuri. Ci si può fidare, ma solo se non vi appoggiate agli SMS. Il quotidiano inglese The Telegraph riferisce infatti che decine didi messaggi di testo edi sicurezza sono stati esposti online perché il database che li conteneva non era nemmeno protetto da una password. Molti servizi e piattaforme digitali, fra cui Amazon e Google, propongono l’autenticazione a dueper innalzare il livello di sicurezza. In pratica, quando vi collegate da un PC che non avete mai usato (o periodicamente anche dal vostro solito computer o smartphone) non basta inserire nome utente e password. Bisogna digitare anche un codice numerico che viene generato ad hoc sul momento. Ci sono due modi per ottenere il codice: quello meno sicuro è farselo spedire via SMS. Foto: Depositphotos Quello ...