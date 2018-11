2018 | annus horribilis per le imprese di costruzioni italiane

finanza.lastampa

: S&P: altro che ripresa, 2018 annus horribilis per le costruzioni in Italia - MonitorImmobili : S&P: altro che ripresa, 2018 annus horribilis per le costruzioni in Italia - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: La #conquista italiana dello #Spazio. Annus mirabilis il 2018 per la #Italia nel #Cosmo. La #Scienza deve essere difesa… - NikeSkywalker : La #conquista italiana dello #Spazio. Annus mirabilis il 2018 per la #Italia nel #Cosmo. La #Scienza deve essere di… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Ilè stato "l'anno nero" per ledi, a fferma Standard & Poor's in un rapporto sul settore in cui ventila il rischio di altri declassamenti di rating sulle tre società ...