20 anni di Stazione Staziale Internazionale in orbita terrestre e ora… oltre

CUNEO/ Scrittori in città : da 20 anni un successo la manifestazione all'insegna della cultura : Si chiude lunedì 19 novembre, la XX edizione di Scrittorincittà. Oltre 200 appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con Scrittori, giornalisti, critici, artisti e protagonisti della letteratura, ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : sesti i team-pursuit - bene Giovannini e Niero nella mass start. Bella prestazione di Bosa sui 500 : Si è appena conclusa la prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating: a Obihiro, in Giappone, i due team-pursuit azzurri hanno chiuso sesti, mentre nelle semifinali della mass start maschile Andrea Giovannini (apparso in palla) e Daniel Niero sono passati alla finale di domani. Da segnalare infine la Bella prestazione di David Bosa sui 500 metri, dove invece hanno fatto segnare alti riscontri Noemi Bonazza ...

Stazione Spaziale : il 20 novembre l’ASI celebrerà i 20 anni di vita della ISS : Il 20 novembre l’Agenzia Spaziale Italiana celebrerà i 20 anni di vita della Stazione Spaziale Internazionale illustrando gli esperimenti ASI che l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano effettuerà il prossimo anno nel corso della missione ESA Beyond. Verranno raccontate le attività relative agli esperimenti che l’ASI effettuerà a bordo dell’avamposto cosmico. Modelli e descrizioni delle singole sperimentazioni saranno ...

Mamma e papà scendono dal treno - ma il figlio di 7 anni non c'è più : la scoperta in stazione : Un bambino di sette anni rimasto solo su un treno Frecciabianca dopo che i genitori sono scesi dal convoglio lasciandolo indietro. Una storia che ha avuto un lieto fine poche ore più tardi, quando la coppia, due turisti cinesi, ha potuto riabbracciare il piccolo grazie all'intervento della Polfer e del servizio assistenza di Trenitalia. Perdono il treno e chiedono aiuto: lei stuprata e lui preso a bastonateAccoltellato sul treno, gravissimo ...

Veneto - si contano i danni dopo la devastazione. Zaia chiede aiuto al governo. Serve almeno un mld : Il capo della Protezione civile Borrelli definisce la situazione nel bellunese 'apocalittica': strade distrutte, tralicci piegati, migliaia di alberi ad alto fusto spazzati via. Mattarella: 'Sono ...

MALTEMPO VENETO : ALLERTA METEO ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Cuneo-Ventimiglia-Nizza : "Manifestazione a Breil per i 39 anni dalla riapertura" : La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza torna di nuovo al centro di una manifestazione che il Comitato franco-italiano per la sua difesa ha organizzato in occasione dei 39 anni dalla riapertura. ...

Giovannino Sepielli - 81enne scomparso da Limbiate/ Ultime immagini in stazione : voleva tornare in Puglia : Giovannino Sepielli, 81enne di Limbiate scomparso da due settimane: le Ultime immagini riprese in stazione. L'uomo voleva tornare nella sua città in Puglia.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:26:00 GMT)

In arrivo la lettera Ue di contestazione Spread tocca 317 - il massimo da 5 anni : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è ,o sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund a 317

Alice - morta a 16 anni di overdose da “eroina gialla” nel bagno della stazione di Udine : Il corpo della ragazza è stato trovato da un passante nel bagno della stazione di Udine: a pochi metri di distanza c'era il padre, che l'aspettava per accompagnarla a casa dopo la scuola.Continua a leggere

Corsetti : Tibus da 2 anni abusivamente dinanzi stazione Tiburtina : Roma – “Da oltre due anni la Tibus Srl occupa abusivamente e senza alcuna autorizzazione l’area antistante la stazione Tiburtina movimentando giornalmente centinaia di bus e migliaia di utenti. Oggi la Corte dei Conti ha reso noto di aver accertato, attraverso le indagini della Gdf, un danno erariale per il periodo 2008-2016 di oltre 4 milioni di euro in relazione alle procedure di proroga e rinnovo della concessione per la ...

Violentata a 16 anni in stazione mentre torna a casa : Terzo stupro in tre giorni nel nord Italia, dopo i casi di Firenze e Milano. Una ragazza di 16 anni è stata Violentata da un uomo mentre tornava a casa nel Varesotto. L'aggressione...