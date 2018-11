2-2 in Germania | Olanda alle Final Four

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : rimonta orange nel finale -VIDEO- : Finisce 2-2 il match di Nations League del girone A gruppo 1. Germania intraprendente e spregiudicata subito in vantaggio al 9′ grazie ad un gol di Werner. Raddoppio tedesco al 20′ con gol di Sane. Tedeschi, già retrocessi in Lega B, appaiono intraprendenti e determinati. L’Olanda paga caro il calo di concentrazione del primo tempo, […] L'articolo Nations League, Germania-Olanda 2-2: rimonta orange nel finale -VIDEO- ...

Nations League : Germania Olanda LIVE - il risultato in diretta. Le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Germania , 3-4-3, : Neuer; Rüdiger, Hummels, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Gnabry, Werner, Sané. Olanda , 4-3-3, : Cillessen; Tete, de Ligt, van Dijk, Blind; De Roon, ...

