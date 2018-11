19 Novembre | cinque canzoni legate a questa data da consigliare

laragnatelanews

(Di martedì 20 novembre 2018) Oggi, 19, ho deciso di inaugurare una (l’ennesima) rubrica a tema musicale. Una rubrica intitolata “Ledel giorno” che si svolgerà a cadenza settimanale: per ogniin cui scriverò un episodio di tale rubrica, sceglieròbrani legati allain questione. E iniziamo proprio con quella del 19. Renato Zero – Mi vendo. Ricorrono proprio oggi i 41 anni dalla pubblicazione di questo ormai iconico singolo facente parte di Zerofobia, primo album di grande successo di Renato, contenente anche altri classici del suo repertorio come Morire qui (lato B del cd singolo di cui Mi vendo è il lato A) e soprattutto Il cielo. Mi vendo è stata persettimane nella top 10 della Hit Parade italiana, stazionando tra l’ottavo e il decimo posto. E’ il brano che più di tutti ha mostrato al grande pubblico italiano il personaggio-Zero, ambiguo, enigmatico ed ...