Zverev batte Djokovic 6-4 | 6-3 e vince la finale delle ATP Finals 2018

Benvenuto fra i grandi! Zverev batte Djokovic in finale : il tedesco è il giovane ‘Maestro’ delle ATP Finals : Alexander Zverev ribalta ogni previsione e non lascia scampo a Djokovic: il tedesco si impone in finle e vince le prime ATP Finals della sua carriera Contro ogni pronostico. Alexander Zverev fa fuori prima Federer, poi Djokovic: il giocatore più giovane delle ATP Finals 2018 si laurea ‘Maestro’ nel torneo di fine anno. Incredibile ma vero, dopo aver perso la sfida nel round robin, Zverev si prende una dolce vendetta su Djokovic ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Zverev è perfetto! Batte Federer in due set e vola in finale : Uno degli Alexander Zverev migliori della carriera si qualifica per la finale delle ATP Finals di Londra. Il numero cinque del mondo ha sconfitto in due set Roger Federer con il punteggio di 7-5 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Zverev raggiunge così la sua prima finale della carriera al Master e la Germania riporta un proprio giocatore nell’ultimo atto del torneo ventidue anni dopo Boris Becker. Federer, invece, perde ...

Tennis - Shanghai : Djokovic batte Zverev e vola in finale : TORINO - Novak Djokovic è il primo finalista del ' Rolex Shanghai Masters ', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in svolgimento sui campi in cemento ...