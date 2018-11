Xiaomi | arriva lo slow-motion a 960 fps anche su Mi 8 e Mi MIX 2S

Xiaomi Black Shark arriva in Italia con sconto promo : Xiaomi Black Shark è uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo anno. Completamente dedicato a quegli utenti che giocano molto con il proprio dispositivo, ha inaugurato la nuova tendenza del 2018. che vede al centro dell’attenzione leggi di più...

Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile : anche Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Global Stabile possono provare Google Fotocamera con Night Sight, a patto di avere i permessi di root sbloccati. L'articolo Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Xiaomi Black Shark sta arrivando in Europa : Lo Xiaomi Black Shark è il primo smartphone prodotto dalla compagnia esclusivamente dedicato al mondo gaming. La potenza certo non gli manca, al suo interno infatti monta un processore Snapdragon 845 octa core, 6/8Gb di RAM e ben 64/128Gb di memoria interna non espandibili (dipende dalla versione acquistata). Dispone di una batteria da 4000 mAh e uno schermo da 5,99 pollici FullHD per un esperienza di gioco unica. Una particolarità unica è il ...

MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5S - ma sempre con Nougat : anche Xiaomi Redmi Note 4 e Xiaomi MI 5S ricevono MIUI 10 Global Stabile, in entrambi i casi basate su Android 7.0 Nougat. L'articolo MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5S, ma sempre con Nougat proviene da TuttoAndroid.

Arriva Xiaomi Black Shark - il super smartphone per giocare. Quanto siete disposti a pagarlo? : Appassionati di gaming preparatevi alla svolta, perché dal 16 novembre non dovrete più barcamenarvi per giocare alla “meno peggio” con uno smartphone non all’altezza. Infatti, Arriva ufficialmente in Italia il Black Shark, il primo smartphone Xiaomi pensato espressamente per giocare. Il primo in assoluto, per dirla tutta, è stato il Razer Phone, che trovate in vendita online a prezzi fra 600 e 750 euro. Il Black Shard è un ...

Il nuovo Xiaomi Black Shark sta arrivando in Europa : Lo Xiaomi Black Shark è il primo smartphone prodotto dalla compagnia esclusivamente dedicato al mondo gaming. La potenza certo non gli manca, al suo interno infatti monta un processore Snapdragon 845 octa core, 6/8Gb di RAM e ben 64/128Gb di memoria interna non espandibili (dipende dalla versione acquistata). Dispone di una batteria da 4000 mAh e uno schermo da 5,99 pollici FullHD per un esperienza di gioco unica. Una particolarità unica è il ...

Xiaomi Mi 8 Lite e Mi 8 Pro arrivano in Italia : Xiaomi ha da poche ore annunciato che anche in Italia la famiglia Mi 8 si allargherà. Saranno disponibili alla vendita, infatti, gli smartphone che ancora non erano arrivati nel nostro Belpaese, Xiaomi Mi 8 Lite leggi di più...

TWRP arriva su Xiaomi Mi A2 Lite - Moto G6 - Nokia 6.1 e tanti altri - LineageOS 16 disponibile sul Meizu 16 : È stata rilasciata la recovery TWRP per una nuova serie di smartphone e uno sviluppatore porta la LineageOS 16 sul Meizu 16 e sul Meizu 16 Plus. L'articolo TWRP arriva su Xiaomi Mi A2 Lite, Moto G6, Nokia 6.1 e tanti altri, LineageOS 16 disponibile sul Meizu 16 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Pro arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage : Pochi istanti fa, nel corso di un evento tenutosi a Londra, è stato annunciato ufficialmente l'arrivo sui mercati europei di Xiaomi Mi 8 Pro L'articolo Xiaomi Mi 8 Pro arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage proviene da TuttoAndroid.

La modalità “Foto Notturne” di Xiaomi MIX 3 dovrebbe arrivare anche in Mi 8 Pro : pronti a scattare meravigliose foto al buio? : Le scene notturne sono molto apprezzate sia dai fotografi professionisti che da tutti coloro i quali decidono di affacciarsi al mondo della fotografia […] L'articolo La modalità “foto Notturne” di Xiaomi MIX 3 dovrebbe arrivare anche in Mi 8 Pro: pronti a scattare meravigliose foto al buio? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Pro arriva finalmente in Europa - evento fissato per l’8 novembre a Londra : Forse in tanti non conosceranno lo Xiaomi Mi 8 Pro, o forse lo conosceranno come Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Infatti il Mi 8 Pro non è altro che la versione top della gamma Mi leggi di più...

Android 9 Pie su Xiaomi Mi 8 SE arriva a bordo della MIUI 8.11.1 China Developer : Il prossimo candidato ad adottare Android 9 Pie è Xiaomi Mi 8 SE, destinatario della prima beta privata L'articolo Android 9 Pie su Xiaomi Mi 8 SE arriva a bordo della MIUI 8.11.1 China Developer proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite dovrebbe arrivare in Europa in due configurazioni hardware : In base a recenti rumor, Xiaomi Mi 8 Lite sembrerebbe pronto a sbarcare anche in Europa in due configurazioni hardware. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite dovrebbe arrivare in Europa in due configurazioni hardware proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9 - mentre Mi 8 Pro arriva sui mercati globali : Xiaomi è tra i principali protagonisti del mese di ottobre, con un Mi MIX 3 che promette di fafe faville, e altre novità in arrivo. L'articolo Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9, mentre Mi 8 Pro arriva sui mercati globali proviene da TuttoAndroid.