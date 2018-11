Wanda Nara in astinenza dal sesso | la moglie di Icardi trova la soluzione | la

Ivana Icardi attacca Wanda Nara a Domenica Live! : Ivana Icardi, sorella del calciatore argentino ed attaccante dell’Inter, Mauro, si è sciolta in lacrime davanti a Barbara D’Urso nel programma Domenica Live. La ragazza spiega l’astio che ha con Wanda Nara ed il fratello! La cognata di Wanda Nara, Ivana Icardi, ha spiegato davanti le telecamere di Domenica Live, per quale motivo non ha più nessun tipo di rapporto con suo fratello Mauro e la moglie. Ecco come ha spiegato in ...

Wanda Nara - senza trucco e con il décolleté in mostra : «Oops tet***». Boom di like : Wanda Nara torna a stregare i fan. La moglie di Mauro Icardi ha postato su Instagram una foto senza trucco, ma soprattutto senza veli. O quasi. Nell'immagine la sexy agente sportiva appare...

Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara ed Icardi : “nessun rapporto con Mauro - con la mia ex moglie invece…” : Maxi Lopez torna a palare del rapporto turbolento con Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole del calciatore del Vasco da Gama Maxi Lopez, dopo essere stato coinvolto nel triangolo amoroso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Wanda Nara, torna ad anni di distanza dai fatti sull’argomento. “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. – ha precisato a Globoesporte il calciatore del Vasco da Gama ...

