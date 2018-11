Voragine in strada a Napoli | via 40 famiglie

Paura a Napoli - si apre una Voragine in strada : evacuate 40 famiglie : Paura a Napoli dove una quarantina di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale dalle proprie abitazioni dopo che una voragine si è aperta nella notte in una strada del quartiere Montesanto. Gia’ ieri, Vigili del Fuoco e Protezione civile avevano effettuato una serie di controlli poiche’ in uno dei fabbricati erano stati segnalati dei piccoli cedimenti. Al termine delle verifiche si era deciso di non evacuare gli stabili ma ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta : 9 morti - auto in una Voragine. «La strada per Portofino non esiste più» : I morti per l'ondata di Maltempo diventano 9: alle sei vittime nella giornata di ieri se ne sono aggiunte altre 3 tra ieri notte e questa mattina. Una donna a Dimaro, in Val di Sole,...

Maltempo in Liguria : si apre Voragine di 6 metri sulla strada - donna ci sprofonda in auto : Una donna di 70 anni alla guida della sua automobile è sprofondata in una voragine di 6 metri che si è aperta lungo la via Aurelia a causa del Maltempo.Continua a leggere

