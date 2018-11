Volley | all' Italia di Mazzanti Il Medaillon D' honneur

FOTO Volley - presentato il pallone delle Olimpiadi 2020! La nuova creatura di Mikasa per Tokyo : In occasione del Congresso Mondiale della FIVB che si è tenuto a Cancun (Messico) è stato presentato il nuovo pallone V200W che debutterà in occasione della Coppa del Mondo 2019 di Volley dove sostituirà il vecchio MVA200, usato dalle Olimpiadi di Pechino 2008. Naturalmente questo pallone, prodotto dalla Mikasa, verrà impiegato alle Olimpiadi di Tokyo 2020! La sfera è perfettamente bilanciata con 18 pannelli aerodinamici che agevoleranno il ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia - qualificazione durissima! C’è l’incubo Serbia da spezzare - poi Francia o Polonia all’orizzonte… : La strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata tracciata e per l’Italia si preannuncia un cammino particolarmente complicato, dovremo scalare un’autentica montagna se vorremo volare nella capitale nipponica e provare a lottare ancora per le medaglie dopo l’argento conquistato a Rio 2016. La nostra Nazionale, infatti, se la dovrà vedere con la Serbia nel girone di qualificazione che si disputerà nel weekend del 9-11 agosto ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai si prepara alla trasferta di Cisano Bergamasco : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai si prepara alla trasferta di Cisano Bergamasco Per la settima giornata della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato nella seconda delle due trasferte consecutive che il calendario gli ha riservato. Dopo il match della scorsa settimana contro Cuneo, infatti, i ragazzi del team federale stanno preparando la trasferta in Lombardia, dove domenica alle ore 18.00 (diretta Lega Volley ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 - il programma dell’8ª giornata : big match tra Orvieto e Soverato nel girone A. : Samsung Volley Cup A2: nel weekend l’8ª giornata. Anticipo sabato sera al Sanbapolis tra Trento e Perugia nel girone B. Big match tra Orvieto e Soverato nel girone A girone A Con la vittoria dello scorso turno di Mondovì su Martignacco, sembrano già delinearsi le forze di questo girone, con le prime tre della classifica che hanno già messo un +6 in cascina sulle inseguitrici. La partita più interessante di giornata sarà al ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata : Samsung Volley Cup: sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata su Rai Sport. Domenica 5 partite su LVF TV La Samsung Volley Cup non si ferma mai. Archiviata ieri sera la 5^ giornata, con il posticipo che ha visto vittoriosa per 3a0 la Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, domani si ritorna subito in campo con l’anticipo di sabato sera che vedrà la Bosca San Bernardo Cuneo, ...

Volley – Cantagalli e Anzani in coro : “Modena sui livelli di Perugia. Civitanova? Lavoriamo duro per vincere” : Coach Cantagalli e Simone Anzani sulla stessa lunghezza d’onda in vista della sfida tra Modena e Civitanova: gli emiliani ‘quasi’ a livello di Perugia, lavorano duro in vista della sfida di domenica Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match con Cucine Lube Civitanova, protagonisti il Vice Coach Luca Cantagalli e Simone Anzani. Queste le parole di ...

Volley : A1 Femminile - Busto espugna Chieri ed è in testa alla classifica : I PROTAGONISTI. Giulia Bresciani , Reale Mutua Fenera Chieri, - ' Abbiamo mille difficoltà, quest'inizio ci ha viso bersagliate dalla sfortuna, ogni settimana perdiamo un pezzo, è difficile anche ...

Pallavolo – Pharma Volley Giuliani Bari sconfitta 3-2 dall’Assitec Sant’Elia : La Pvg Bari strappa un punto sul campo dell’Assitec Sant’Elia: finisce 3-2 con qualche rimpianto il replay della sfida playoff della stagione scorsa La Pharma Volley Giuliani Bari strappa un punto anche sul campo della sua bestia nera, Assitec Sant’Elia, nel replay della finale playoff di giugno scorso. Stavolta le ragazze di coach Sarcinella, dopo il primo set perso, spaventano i tanti tifosi locali capovolgendo l’andamento del match: ...

Samsung Volley Cup A2 – Mondovì super nel Girone A - il Barricalla ferma Trentino nel Girone B : Samsung Volley Cup A2: settebello Mondovì nel Girone A, imbattuta anche Orvieto che passa a Caserta. Soverato al quinto, primo urrà per Olbia. Nel Girone B Omag al terzo posto, il Barricalla frena Trentino. Festa Cutrofiano su Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-0 (25-13 25-17 25-23) Una inarrestabile Lpm Bam Mondovì supera in un’ora e 11 minuti la formazione dell’Itas Città Fiera ...

Volley – La Revivre Axopower Milano cade al tie break nel derby contro Monza [GALLERY] : derby amaro per la Revivre Axopower: Milano cade 3-2 in casa contro Monza. Partita a due facce per la formazione di Giani: sotto 2-0 (dopo un +6 sprecato), Milano torna in gioco ma al tie break cede 11-15 derby amaro per la Revivre Axopower Milano che, nell’impianto del PalaYamamay di Busto Arsizio, cede al tie break contro i rivali di Monza dopo quasi due ore e mezza di sfida. È una Milano a due facce quella vista nella settima giornata ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : l'Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : La cronaca. Novara parte con Nizetich in banda, Easy e non Hill tra le gialloblù. Da 1-3 a 4-3, Fabris scalda i motori. Muro Veljkovic, 6-7. Risponde Danesi per il nuovo vantaggio 10-9. Estremo ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La cronaca. Squadra vincente non si cambia, e Fabio Bovari conferma il sestetto uscito vittorioso contro Marsala, con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...