Vittime della strada | «Io | che ho ucciso un uomo»

In Siria ancora Vittime civili per i raid della coalizione americana - : La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha bombardato con l'aviazione il villaggio di al-Bukaan nell'est della provincia Siriana di Deir-ez-Zor: 40 civili sono rimasti uccisi, riferisce ...

Giornata nazionale in memoria delle Vittime della strada : La Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada è celebrata domenica il 18 novembre. Nel 2017, sono state oltre 3.300 le persone morte in seguito a incidente stradale e proprio l'incidente ...

Roma - giornata Vittime della strada - La domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...

Roma - giornata Vittime della strada - Domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà Domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...

Scherzi A Parte 2018 : Cristiano Malgioglio tra le Vittime della seconda puntata : Secondo appuntamento con il programma guidato da Paolo Bonolis, vittime di stasera: Cristiano Malgioglio, Paola Perego, Nino Formicola, Nino Formicola.

Giornata nazionale in memoria delle Vittime della strada : ... Riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; Informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano ...

SCHERZI A PARTE anticipazioni - le Vittime della seconda puntata (16 novembre) : Dopo il buon successo della prima puntata, sull’ammiraglia Mediaset arriva il 16 novembre il secondo appuntamento con Paolo Bonolis e il suo SCHERZI a PARTE. Ecco il comunicato ufficiale: Venerdì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “SCHERZI a PARTE”, condotto da Paolo Bonolis. Tra le vittime della puntata Nino Formicola, Jonathan Kashianian, Cristiano Malgioglio e Paola Perego. Paolo Bonolis introduce le ...

California in ginocchio per l’incendio più devastante della storia : il bilancio delle Vittime sale a 50 : Il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California è salito a 50: lo hanno reso noto le autorità che stanno ancora cercando eventuali altre vittime dei roghi che hanno colpito in particolare la città di Paradise. “Oggi sono stati recuperati altri sei resti umani, che portano il totale a 48. Tutti e sei i resti si trovavano nei pressi della città di Paradise ai piedi della Sierra Nevad e si trovavano ...

Napoli - i giovani di Ponticelli in marcia per le Vittime innocenti della camorra : Ponticelli in marcia per la memoria delle vittime innocenti della camorra. Si è svolta questa mattina la manifestazione organizzata dalla rete di associazioni che formano il presidio Libera Ponticelli,...

Scherzi a Parte 2018 : via Le Iene - Bonolis si fa carico della nuova edizione. Barbara D’Urso e Amanda Lear tra le ‘Vittime’ della prima puntata : Paolo Bonolis e Ciro Immobile - Scherzi a Parte Dopo tre anni, torna Scherzi a Parte. Quattro puntate nel venerdì di Canale 5, dal 9 al 30 novembre, con Paolo Bonolis di nuovo mattatore nell’ormai storico show di Mediaset, ‘rinvigorito’ nel 2015 proprio dal conduttore romano insieme a Le Iene. Staff e autori del programma di Italia 1, però, non fanno Parte della nuova edizione. Scherzi a Parte 2018: le ‘vittime’ ...

Hotel Rigopiano : una delle Vittime chiese l’evacuazione 7 ore prima della tragedia : Gabriele D'Angelo, cameriere dell'Hotel Rigopiano travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017 e morto insieme ad altre 28 persone, inviò una richiesta di evacuazione della struttura al "Posto di coordinamento dei soccorsi" di Penne. La richiesta venne avanzata ben 7 ore prima della valanga che avrebbe poi travolto l'Hotel.Continua a leggere

Casteldaccia - funerali in cattedrale a Palermo per le 9 Vittime della tragedia : Giorno di lutto cittadino a Palermo e a Casteldaccia per i funerali delle nove persone tra cui due bimbi e un 15enne vittime della tragedia del fiume Milicia quando la casa che avevano affittato per stare insieme e che si è rivelata abusiva è stata travolta da acqua e fango senza lasciargli scampo.Continua a leggere

Siria - raid della coalizione internazionale fa 15 Vittime tra i civili a Hajin - : L'agenzia d'informazione statale Siriana SANA ha riferito di almeno 15 civili morti durante un'attacco aereo della coalizione internazionale a guida statunitense nella città di Hajin, nella provincia ...

Maltempo - le storie delle 12 Vittime della furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...