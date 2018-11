Virgin Radio Tv | da novembre in chiaro sul canale 157 del digitale terrestre

Virgin Radio Tv - arriva sul digitale terrestre la radio rock : Un'altra radio è arrivata in televisione: Virgin radio, dal 6 novembre scorso, non solo si può sentire sulle sue frequenze radiofoniche, ma la si può anche vedere sul piccolo schermo, sul canale 157 del digitale terrestre. Un lancio che vuole portare in tv lo stesso rock style che da sempre contraddistingue la radio e che vedrà approdare in tv anche i suoi protagonisti.Ringo, Paola Maugeri, Giulia Salvi e gli altri speaker e deejay di Virgin ...

NBA – Radio 105 e Virgin Radio sono le radio ufficiali della lega in Italia : radio 105 e Virgin radio trasmetteranno news e aggiornamenti dal mondo NBA, supportando gli eventi dedicati a tutti i fan Italiani La National Basketball Association (NBA), radio 105 e Virgin radio hanno annunciato una partnership pluriennale che le rende radio ufficiali di NBA in Italia. La partnership, attiva già dallo scorso giugno, ha visto radio 105 partecipare all’NBA Crossover in qualità di marketing partner, e all’NBA Fan Zone come ...