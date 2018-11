Vincono Milano | Brindisi e Pistoia

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Vincono Gherdeina contro Milano e Cortina contro Asiago - mentre cadono i Falcons : Si è andata a completare la 16esima giornata di Alps League 2019 di Hockey su ghiaccio (manca solamente il match tra Renon e Wipptal Broncos, che sarà recuperato il 4 dicembre) con quattro sfide, tre delle quali hanno visto all’opera nostre rappresentanti. Vittorie importanti per Gherdeina e Cortina , mentre i Falcons Fassa cadono in casa contro l’EK Eisbären. Nell’ultimo match il Red Bull Hockey Juniors regola l’EC KAC II ...

Hockey ghiaccio - Supercoppa italiana 2018 : i Rittner Buam Vincono al supplementare 5-4 - Milano sconfitta ancora : Si è giocata stasera all’Agorà di Milano la Supercoppa italiana di Hockey ghiaccio , rematch della passata stagione tra i vincitori della Serie A (i Rittner Buam ) e quelli della Coppa Italia ( Milano ), che ha visto prevalere ancora una volta gli ospiti al supplementare con il risultato finale di 5-4. La partita si sblocca a metà primo periodo con il gol del canadese Francis Verreault-Paul su assist di Tommaso Terzago (minuto 09:41) per il ...

VIDEO Basket - highlights Olimpia Milano-Torino : i meneghini Vincono la Supercoppa Italiana : L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Basket maschile sconfiggendo la FIAT Torino per 82-71 nella Finale giocata al PalaLeonessa di Brescia. I Campioni d’Italia hanno conquistato il titolo per la terza volta consecutiva riuscendo ad avere la meglio sui piemontesi che però hanno dato sempre grande battaglia in una partita estremamente avvincente e appassionante. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Olimpia ...