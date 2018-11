Vieri | è nata una Stella | che spettacolo mamma Costanza! LE FOTO

Vieri diventa papà e annuncia su Instagram : 'È nata Stella' : Fiocco rosa per Christian Vieri e Costanza Caracciolo, ex velina: è nata la piccola Stella. Per l'ex centravanti della nazionale, che in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Juve, Inter, ...

È nata Stella - la figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo : l'annuncio social (foto) : "Sei pronta?" domanda Christian Vieri, "Prontissima" risponde sorridente la sua compagna Costanza Caracciolo dal letto dov'è ricoverata. Sono bastate delle Instagram stories per documentare gli attimi precedenti e successivi alla nascita della piccola Stella Vieri, venuta alla luce oggi 18 novembre 2018 in una clinica di Milano.I due neo-genitori, secondo quanto ha riportato il sito Tabloit, sono al settimo cielo, la bimba sta bene. Una ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono genitori : “E’ nata Stella” : Milano, Vieri diventa papà e annuncia su Instagram: “E’ nata Stella” Fiocco rosa per Christian Vieri e Costanza Caracciolo, ex velina: è nata la piccola Stella. Per l’ex centravanti della nazionale, che in carriera ha vestito – tra le altre – le maglie di Juve, Inter, Milan e Lazio, è la prima figlia. L’annuncio è stato dato dallo stesso Vieri attraverso una story su Instagram. Scongiurato il rischio ...

È nata Stella - la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo : Fiocco rosa per Cristian Vieri e Costanza Caracciolo: è nata la piccola Stella. Per l'ex centravanti della nazionale, che in carriera ha vestito le maglie di Juve, Inter, Milan e Lazio, è la prima figlia. L'annuncio è stato dato dallo stesso Vieri, con il mezzo di comunicazione che più preferisce: attraverso una story su Instagram. "Ci sei, sei pronta?", chiede Vieri. "Prontissimi", risponde Costanza Caracciolo, nel ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri : è nata la prima figlia della coppia : Costanza Caracciolo ha partorito: è nata la prima figlia di Bobo Vieri Fiocco rosa per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: è nata la prima figlia della coppia! L’ex Velina di Striscia la notizia ha partorito questa mattina, come rivelato dall’ex calciatore sui social network. Alla bambina è stato dato il nome di Stella. La piccola […] L'articolo Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: è nata la prima figlia della coppia proviene da ...

Vieri papà - Costanza : “mancano 20 giorni - sono emozionata” : 1/6 ...