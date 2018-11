Vieri diventa papà e annuncia su Instagram | ' È nata Stella'

lastampa

: #news Vieri diventa papà: è nata Stella, figlia di Bobo e di Costanza Caracciolo di Giornale di Sicilia… - mezza_parola : #news Vieri diventa papà: è nata Stella, figlia di Bobo e di Costanza Caracciolo di Giornale di Sicilia… - salvione : Bobo Vieri diventa papà: è nata Stella - SmorfiaDigitale : Bobo Vieri diventa pap : nata Stella -

(Di domenica 18 novembre 2018) Fiocco rosa per Christiane Costanza Caracciolo, ex velina: èla piccola. Per l'ex centravanti della nazionale, che in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Juve, Inter, ...