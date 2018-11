Video Trieste Trento | 85-74 | | highlights della partita | Basekt Serie A1

Trieste Trento streaming Video e tv : l'analisi di coach Buscaglia - Serie A basket - - IlSussidiario.net : Diretta Trieste Trento : info streaming video e tv della partita, in programma oggi 17 novembre per il 7turno della Serie A1 di basket .

Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per il 4 novembre con un pensiero per le vittime del maltempo (Video) : Il Volo canta l'Inno di Mameli a Trieste per la commemorazione dei caduti che ricorre il 4 novembre, ma c'è spazio anche per un pensiero rivolto alle vittime del maltempo che sta colpendo l'Italia in questi ultimi giorni. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le vittime del maltempo di questi ...