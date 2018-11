VIDEO Marc Marquez | caduta spaventosa nel GP di Valencia Il campione del mondo dolorante

MotoGp – Brutto incidente per Marquez a Valencia : Marc ko sotto la battente pioggia spagnola [VIDEO] : Marc Marquez rimedia un bruttissimo incidente durante il Gp di Valencia, allo spagnolo dopo l’high side esce di nuovo la spalla La pioggia sul circuito di Valencia sta mietendo tante ‘vittime’ tra i piloti in gara. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo, deciso ad ottenere l’ultima vittoria di stagione anche in Spagna, è stato catapultato dalla sua moto alla curva 9. Un terribile ...

MotoGp – Marquez in difficoltà a Valencia : Marc impacciato con i fan a causa del dolore alla spalla? [VIDEO] : Marc Marquez visibilmente in difficoltà dopo la caduta in qualifica a Valencia: ecco come lo spagnolo ha salutato i tifosi nel paddock Sono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Valencia: Maverick Vinales ha conquistato la pole position, seguito da Rins e Dovizioso. Quinto posto per Marc Marquez protagonista di un episodio doloroso ed stupefacente: lo spagnolo della Honda ha subito una sublussazione della spalla dopo una ...

Jane Alexander pensa a Gianmarco e piange al GF Vip (VIDEO) : Grande Fratello Vip 3: Jane Alexander in lacrime per Gianmarco Al Grande Fratello Vip pochi minuti fa Jane Alexander è caduta in un grande sconforto mentre stava parlando della propria vita privata con le sorelle Provvedi e altre coinquiline della Casa. L'ex fidanzata di Gianmarco Amicarelli ha rivelato inizialmente il suo desiderio di spegnere il cervello, in quanto non avrebbe voluto più pensare alla sua situazione sentimentale

GUIDA MICHELIN 2019 : CANNAVACCUOLO E ULIASSI STAR/ VIDEO - lo chef marchigiano : 'dietro c'è un grande lavoro' - IlSussidiario.net : GUIDA MICHELIN 2019 Video, vincitori: premi speciali e stelle. Cannavacciuolo e Mario ULIASSI superSTAR. Delusione per Cracco e classifica regionale.

MotoGP - GP Valencia. Marc Marquez 'Level 7' : il VIDEOgioco è anche nel cruscotto : anche lo slogan richiama il mondo videoludico: "Level 7" , per ricordare i sette Mondiali vinti dallo fenomeno di Cervera. L'idea deve essere piaciuta tanto alla Honda, al punto da inserire a ...

VIDEO | Renault : come un marchio generalista diventa premium : Intervista a Francesco Fontana Giusti, Direttore Immagine e Comunicazione di Renault Italia sul nuovo allestimento premium...

Marco Mengoni e Tom Walker duettano in Radioactive a Berlino in attesa di Hola in Atlantico (VIDEO) : Marco Mengoni e Tom Walker duettano in Radioactive a Berlino prima dell'uscita di Atlantico, disco che segna il ritorno dell'artista di Ronciglione a distanza di anni dalla sua ultima prova di studio. Il suo approdo a Berlino era stato anticipato sui social con un botta e risposta tra i due artisti e con Marco Mengoni che ha accettato di buon grado l'invito del giovane collega con il quale ha condiviso parte della sua ultima espressione

Marco Carta a Le Iene dopo il coming out : l'intervista e gli scherzi ad Annalisa e Carlo Conti (VIDEO) : Marco Carta a Le Iene è stato protagonista di un'intervista ironica da parte di Stefano Corti e Alessandro Onnis nella puntata del 13 novembre. I due, dopo il coming out dell'artista a Domenica Live, hanno pensato di intervistarlo e metterlo scherzosamente in imbarazzo con domande molto intime, ma non solo. C'è stato spazio, infatti, anche per riflessioni importanti su argomenti che Marco Carta ha voluto mettere in chiaro, come il non doversi

Il teatro per ragazzi - scuole e famiglie compie 33 anni : TIR mette in rete le Marche VIDEO INTERVISTA : 'Prevista inoltre una convezione con i ristoranti spiegano Renzi e Beverati visto che gli spettacoli si svolgeranno il sabato alle ore 18, per coloro che presenteranno il biglietto nei vari

Mezzogiorno in famiglia taglia il nome di Marcello Cirillo - perché? (VIDEO) : L'emittente locale Telemia ha fatto notare che lo scorso weekend a Mezzogiorno in famiglia si sarebbe verificata una presunta censura ai danni di Marcello Cirillo. Il fatto: durante la registrazione del collegamento con Caulonia, uno dei paesi in gara nel programma di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini e Adriana Volpe, l'inviata Claudia Andreatti aveva fatto salutare al giornalista locale Ilario Camerieri Marcello Cirillo, originario ...