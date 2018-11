Un giorno all’improvviso film al cinema cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di domenica 18 novembre 2018) Unall’improvviso è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 29 novembre 2018. La pellicola diretta da Ciro D’Emilio ha come protagonisti Giampiero De Concilio, Anna Foglietta, Fabio De Caro. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Unall’improvvisoal: scheda eGENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Ciro D’Emilio: Giampiero De Concilio, Anna Foglietta, Fabio De Caro, Massimo De Matteo, Biagio Forestieri, Giuseppe Cirillo, Marco Esposito DURATA: 90 Minuti Unall’improvvisoal: trama Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non è sempre così facile. A ...