TV Box | quale comprare

PS4 e X Box One rivoluzionano le generazioni di console - quale il futuro? : Gli ultimi giorni sono stati indubbiamente entusiasmanti per PS4 e Xbox One: le due console di casa Sony e Microsoft hanno infatti accolto sul mercato uno dei titoli più attesi in assoluto del momento, Red Dead Redemption 2, e non pochi sono stati gli utenti che hanno approfittato dell'avvento del nuovo gioco curato da Rockstar Games per migliorare l'hardware a propria disposizione. Stiamo ovviamente facendo riferimento al passaggio che in molti ...

XBox One S vs XBox One X : differenze e quale scegliere : Uno dei confronti più frequenti nel mondo delle console è quello tra XBox One S ed XBox One X. Si tratta di un confronto secondo solo a quello di PlayStation e XBox. Le differenze tra queste due console di casa Microsoft non sono così evidenti come potrebbe sembrare. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una pratica guida per spiegarvi quali sono le differenze tra queste due console e aiutarvi nel vostro acquisto. Indice XBox One S: ...