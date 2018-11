Tumori | gli oncologi | “Allarmante il dilagare di fake news sul web”

Tumori - il portale contro le bufale : in sei mesi oltre 50mila richieste di consigli : Il bicarbonato di sodio non cura il cancro. Neanche i clisteri di caffè, l’olio di cannabis o il miele. Lo zenzero non è diecimila volte più efficace di una chemioterapia. Non è un rimedio anticancro nemmeno il digiuno. Idem gli integratori. Né l’astinenza sessuale né gli eventi traumatici o lo stress provocano la crescita di cellule maligne. E un tumore una volta diagnosticato è impossibile che regredisca naturalmente. contro le centinaia di ...

Tumori : “In Italia gli anziani guariscono meno che in Europa” : Ogni giorno in Italia più di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 70. Il 63% dei pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli anziani, che presentano tassi inferiori alla media continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una prognosi peggiore (circa 37%) dei coetanei europei (40%). Le cause? Stili di ...

Ecco la dieta antinfiammatoria : secondo gli esperti aiuta anche a prevenire i Tumori e le malattie cardiovascolari : Dimmi cosa mangi e ti dirò se il tuo organismo è in grado di difendersi nel modo più corretto dalle infiammazioni. L’alimentazione è fondamentale per prevenire e combattere la flogosi, ovvero il meccanismo di difesa non specifico proprio di un organismo sano che costituisce una risposta protettiva e secondaria all’azione dannosa di agenti fisici, chimici e biologici, la cui finalità è l’eliminazione della causa iniziale di danno cellulare o ...

Tumori : il rischio di ammalarsi si riduce nelle famiglie numerose : Le famiglie numerose hanno un minor rischio di ammalarsi di diversi tipi di tumore. Lo rivela un’analisi basata su dati relativi a 178 paesi in tutto il mondo, condotta presso l’Universita’ di Zurigo e la Adelaide Medical School e pubblicata sulla rivista BMC Cancer. Il rischio di cancro si riduce sia al crescere della numerosita’ del nucleo familiare stretto (genitori e figli), sia della famiglia allargata. Finora il ...

Cancro e inquinamento in Italia - maglia nera per i Tumori infantili : All'evento hanno partecipato oltre 60 rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle associazioni di consumatori, della scienza e dell'imprenditoria, riuniti per fare il punto sulle criticità nel ...

Tumori : studio - rischio minore nelle famiglie con molti bambini : nelle case con molti bambini c’è un rischio minore di ammalarsi di cancro. Ricercatori svizzeri e australiani delle università di Zurigo e di Adelaide lo suggeriscono in uno studio condotto a livello mondiale. Dell’effetto ‘famiglia numerosa‘, spiegano, approfitterebbero in particolare i maschi. Gli scienziati hanno analizzato i dati di 178 Paesi, trovando un collegamento fra la grandezza del nucleo familiare e la ...

Tumori - Ospedale San Giovanni : cancro cerebrale rimosso con paziente sveglio : E’ stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio per l’asportazione di un cancro al cervello all’azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma. L’operazione, effettuata pochi giorni fa su una giovane donna alla quale era stato diagnosticato un tumore temporale, è stata eseguita con successo dall’Unità operativa complessa di Neurochirurgia diretta da Andrea Talacchi. Dalla struttura fanno sapere che ...

Tumori : gli USA estendono l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...

Gli scopritori dell'immunoterapia contro i Tumori vincono il Nobel per la Mediina 2018. : Proclamazione Nobel Medicina 2018 , JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images, La rivoluzione nella immuno-encologia , ovvero la scienza di far combattere il sistema immunitario contro il cancro, è ...

Nuova maglia per il Cenisia a sostegno della Fondazione per i Tumori dell'Apparato Muscoloscheletrico e Rari [VIDEO] : La Fondazione, legata all'ospedale CTO di Città della Salute e della Scienza di Torino, è nata nel luglio 2014, su iniziativa di un gruppo di oncologi, chirurghi, anatomopatologi e radiologi, oltre a ...

Tumori - boom di nuovi casi in tutt’Italia ma al Nord si sopravvive di più : ecco perché al Sud è una battaglia più difficile : Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini ...

Aversa : il 29 settembre pranzo di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca sui Tumori cerebrali infantili : 'E' incredibile la vicinanza ed il sostegno che stiamo ricevendo, il mondo dell'associazionismo Aversano si è mosso in autonomia e stanno raccogliendo fondi tra i loro associati, ma stanno ...

Inquinamento - Italia maglia nera per Tumori infantili : Roma, 19 set., askanews, - È ormai noto come l'Inquinamento di acqua, aria e terra abbia ricadute negative sul nostro benessere e rappresenti un fattore determinante nello sviluppo di malattie a ...

Cancro e inquinamento : Italia maglia nera per i Tumori infantili : Ambiente e salute, un legame indissolubile, considerando la stretta correlazione tra l’uomo e lo spazio che lo circonda. È ormai noto come l’inquinamento di acqua, aria e terra abbia ricadute negative sul nostro benessere e rappresenti un fattore determinante nello sviluppo di malattie a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare e di patologie oncologiche. Di questo tema se ne discute oggi a Roma in occasione del convegno “Emergenza ...