Trump | dopo il midterm via alle purghe Nel mirino ci sono Zinke | Nielsen e Kelly Aumenta

Wall Street annulla le perdite dopo parole Trump : Wall Street azzera le perdite dopo un avvio di cattivo umore . Driver al rialzo le dichiarazioni di Trump sulla volontà della Cina di raggiungere un accordo che potrebbe scongiurare una nuova ondata ...

Nuovo summit Trump-Kim - Pence : 'Probabile dopo inizio 2019' - : Il vicepresidente americano precisa che il meeting metterebbe "nero su bianco" i dettagli per la denuclearizzazione della penisola. Nel frattempo, Washington continuerà con la "massima pressione" su ...

Katy Perry e Lady Gaga contro Donald Trump dopo gli incendi in California : “Egoista e senza cuore” : La gestione dell'amministrazione federale dell'emergenza incendi che ha messo in ginocchio la California ha portato all'ennesimo attacco di Lady Gaga contro Donald Trump. Fervente democratica, sostenitrice di Hillary Clinton alle scorse presidenziali, Lady Gaga ha già criticato aspramente il presidente repubblicano e le sue politiche in passato, arrivando perfino a manifestare con dei cartelli sotto la Trump Tower. Stavolta a spingerla ad ...

Donald Trump attaccato da Neil Young dopo gli incendi in California : Donald Trump è stato criticato da Neil Young per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico dopo che gli incendi boschivi della California hanno distrutto la casa del cantautore.In alcuni tweet pubblicati tra il 10 e l'11 novembre il presidente degli Stati Uniti, dopo avere spiegato che più di 4 mila uomini hanno combattuto gli incendi di Camp e Woolsey in California (focolai che hanno bruciato più di 200 mila acri, causato 300 mila ...

Trump - clima teso con Macron dopo lo scontro sulla difesa Ue : È il tema della difesa europea a turbare l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello americano Donald Trump. Erano scattate subito scintille tra i due, col...

Casa Bianca ritira accredito a reporter Cnn dopo il duro diverbio con Donald Trump : La Casa Bianca ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" l'accredito a un giornalista della Cnn in seguito allo scambio di battute avuto con il presidente Donald Trump nel corso della conferenza stampa organizzata per commentare i risultati delle elezioni di Midterm. "Mi è appena stato negato l'accesso alla Casa Bianca", ha confermato su Twitter il reporter, Jim Acosta, spesso nel mirino del presidente quando parla di 'fake ...

SPY FINANZA/ Dopo la vittoria Trump è pronto a fermare la Fed - IlSussidiario.net : Le elezioni di mid-term si sono rivelate di fatto una vittoria per Trump, che ora può dedicarsi a fermare l'aumento dei tassi del Fed

Midterm - la prima mossa di Trump dopo il voto : caccia il ministro della Giustizia Jeff Sessions : Jeff Sessions, ministro della Giustizia dell’amministrazione Trump, si è dimesso con effetto immediato su richiesta del presidente degli Stati Uniti. “Ringraziamo il ministro della Giustizia Jeff Sessions, e gli auguriamo il meglio”, ha twittato il capo della Casa Bianca, annunciando che Matthew Whitaker, capo dello staff di Sessions, sarà temporaneamente segretario alla Giustizia ad interim. “Un sostituto permanente sarà ...

Rita Hauser : «Partito repubblicano da rifondare dopo Trump» : McCain non era molto convincente sull'economia. Sono rimasta sempre indipendente. Anche con Trump, che conosco, come tutti gli avvocati di New York. Che cosa pensa dell'uomo? Ho lavorato per tanti ...

Trump preannuncia cambi governo dopo Midterm : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - dopo Trump e Orban pure Kurz si sfila dal patto Onu : Nel dettaglio il patto - noto anche come Dichiarazione di New York - prevede una serie di impegni per affrontare le questioni attuali e preparare il mondo alle sfide future e dare una 'risposta ...

Pharrell contro Trump : "Non si suona Happy dopo un massacro" : Pharrell Williams ha diffidato Donald Trump dall'utilizzare la sua hit 'Happy'. Il cantante ha inviato una lettera di diffida compilata dai suoi legali al Presidente degli Stati Uniti, reo a suo ...

Continua la marcia dei migranti verso gli Usa - Trump : "Costruiremo tendopoli - lì aspetteranno l'esito delle richieste d'asilo" : Mentre la carovana dei migranti, partita dall'America centrale, Continua a camminare nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, Trump annuncia: "Costruiremo città di tendopoli, installeremo tende ovunque, costruiremo strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui i migranti aspetteranno l'esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno". Il Pentagono, intanto, è in procinto di inviate ...

Trump a Pittsburgh dopo la strage : 35mila firme contro la sua visita - : Il presidente in Pennsylvania per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria in sinagoga. Alcuni leader ebraici locali hanno scritto una lettera aperta: "non è il benvenuto" finché non ...