Trovato morto Ugo Parodi | era disperso nei boschi di San Cipriano

Modena. Trovato morto il cacciatore disperso : il suo cane l’ha vegliato per quattro giorni : Il corpo di Roberto Valter Niccoli, settantaduenne di Pistoia, è stato Trovato proprio grazie all'animale che ha condotto i soccorritori dal suo padrone senza vita. L'anziano era uscito lunedì per una battuta di caccia sul monte Sasso Tignoso e da allora si erano perse le sue tracce.Continua a leggere

Pistoia. Il cacciatore Roberto Valter Niccoli Trovato morto a Pievepelago : Nulla da fare per un cacciatore toscano di 72 anni. Il Soccorso Alpino ha trovato il corpo di Roberto Valter Niccoli oggi. L’uomo di Pistoia lunedì aveva fatto perdere le proprie tracce sulle pendici del Sasso Tignoso, nel comune di Pievepelago (Modena).Il corpo senza vita del settantenne è stato vegliato per quattro giorni dal setter inglese che aveva al seguito. Proprio il cane era stato avvistato dai militari nelle vicinanze dell’auto del ...

Pievepelago - Trovato morto il cacciatore disperso : Modena, 16 novembre 2018 " Il soccorso Alpino ha rivenuto il corpo senza vita del cacciatore disperso nei boschi di Pievepelago da lunedì 12 novembre. Roberto Valter Niccoli, 71 anni, era di Pistoia. ...

Tiggiano - 25enne riTrovato morto in campagna : si è impiccato : Buono, altruista e gentile. Così viene descritto Alberto Marzo, il 25enne originario di Tiggiano, paese in provincia di Lecce, in Puglia, che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi ad un albero in una campagna di proprietà della sua famiglia, dove è stato ritrovato senza vita. Quando ormai era troppo tardi e non c’era più nulla da fare. Il padre, svegliandosi per andare a lavoro, aveva notato che non era tornato a casa e preoccupato per ...

Yassine - 15 anni - Trovato morto accanto alla ferrovia : l’autopsia svelerà le cause del decesso : Yassine Bentarghi, 15 anni, è stato trovato morto lunedì lungo la linea ferroviaria Torino - Cuneo: non sono ancora chiare le cause del decesso.Continua a leggere

Roma - 69enne Trovato morto in giardino : moglie e figli vivevano nel degrado : Una tragedia della disperazione e povertà quella scoperta dai vigili urbani a Lavinio, frazione di Anzio. Una triste vicenda che vede coinvolti quattro bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni costretti a vivere nel degrado più totale. Tutto è partito ieri quando una donna 35enne ha segnalato la scomparsa del marito 69enne. Al loro arrivo i caschi bianchi hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo nel giardino della sua abitazione ...

Lecce - feto Trovato morto nell’armadio : familiari della madre condannati a 14 anni e mezzo : Quattordici anni e mezzo di carcere ciascuno sono stati inflitti alla sorella e al cognato di una ragazza di Squinzano (Lecce) che lo scorso anno, a diciassette anni, partorì un bimbo morto per poi nasconderlo nell'armadio di casa. I familiari della giovane accusati di infanticidio e occultamento di cadavere.Continua a leggere

Ex operaio Trovato morto in giardino : in casa trovati segregati 4 figli e la moglie : Un vero e proprio dramma alle porte di Roma : un uomo di 69 anni , un ex operaio della Fiat in pensione, è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione dopo che la moglie ne aveva denunciato ...

Ex operaio Trovato morto in giardino - in casa segregati tra i rifiuti 4 figli e la moglie : di Enrico Chillè Un vero e proprio dramma alle porte di Roma : un uomo di 69 anni , un ex operaio della Fiat in pensione, è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione dopo che la moglie ne ...

Anzio. Choc a Lavinio : pensionato torinese Trovato morto in giardino : Un dramma familiare si è consumato alle porte di Roma nella più totale indifferenza. Una famiglia abitava a Lavinio, frazione

Gaza - oltre 400 razzi su Israele : Trovato un morto sotto le macerie : Si tratta dello scontro più duro dal 2014: l'aviazione israeliana ha risposto effettuando circa 150 attacchi nella Striscia

Razzi Gaza. Israele - uomo Trovato morto : 05.18 Secondo quanto riportano stamani i media israeliani, un uomo è stato trovato morto sotto le macerie di un edificio della città costiera meridionale di Ashkelon colpito da Razzi sparati dalla Striscia di Gaza. Fonti ufficiali in Israele parlano di almeno 20 feriti dopo i lanci balistici di ieri. Il ministero della Sanità a Gaza rende noto invece che un 22enne è morto in seguito alle ferite riportate in un raid israeliano, facendo salire a ...

Giallo a Pisa : 27enne Trovato morto sul divano dagli amici : Da venerdì non avevano notizie del 27enne, così gli amici hanno fatto irruzione presso la sua abitazione il sabato sera, ritrovando il corpo del ragazzo sul divano con tre colpi d'arma da fuoco alla ...

Studente quindicenne di Fossano Trovato morto alla stazione di Centallo : Giallo in provincia di Cuneo dove uno Studente italiano di origine marocchina, B. Y., 15 anni di Fossano, è stato