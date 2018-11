Trovato morto in un bosco della Valmalenco

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico : Colucci Trovato morto nel garage di casa : Una tragedia ha colpito il calcio dilettantistico: il giocatore Fabiano Colucci, classe '99, è stato rinvenuto morto nel garage di casa. Il ragazzo, nativo di Montalbano, frazione di Fasano nella ...

Trevigiano Trovato morto in un bosco a Chiesa Valmalenco : Terribile scoperta domenica pomeriggio. Un uomo di 49 anni della provincia di Treviso è stato trovato senza vita in un

Calcio - tragedia nel mondo dilettantistico : Trovato morto Fabiano Colucci dell’Asd Martina. Il giocatore aveva 19 anni : Un fulmine a ciel sereno ha scosso il mondo del Calcio dilettantistico. Fabiano Colucci, calciatore 19enne del Martina (compagine militante in Promozione) è stato trovato privo di vita nel garage della propria casa. Come riporta gazzetta.it, è stato il capitano della squadra Marco Amato a ritrovare il corpo esanime del suo compagno di squadra con profondo sgomento. Non si conoscono ancora le cause della morte ma secondo le prime testimonianze ...

Altra tragedia nel mondo del calcio - calciatore Trovato morto dal fratellino : lettera da brividi della fidanzata [NOME e DETTAGLI] : Altro giorno tristissimo per il mondo del calcio, un altro calciatore è stato trovato morto nelle ultime ore. Stiamo parlando di Fabiano Colucci nato a Montalbano, frazione di Fasano (Br), classe ’99, calciatore del Martina trovato senza vita nel garage. Sembra che dalle ultime informazioni Colucci stesse attraversando un momento complicato dopo la separazione dei genitori, il calciatore si era allenato regolarmente con la squadra ...

Operaio di 44 anni Trovato morto in casa a Niella Tanaro : Un uomo di 44 anni è stato rinvenuto morto all'interno di un'abitazione in località Maie di Niella Tanaro intorno alle ore 14 di oggi, domenica 18 novembre. L'allarme è stato lanciato dai vicini che ...

Dramma nel Martina Calcio : giovane Trovato morto nel garage di casa. È suicidio? : Il giocatore Fabiano Colucci nato a Montalbano frazione di Fasano, Br, classe '99 uno degli under piu affidabili nel Martina militante in Promozione, 2 posto in classifica, è stato trovato senza vita ...

Senza fissa dimora Trovato morto : ANSA, - MILANO, 18 NOV - Un uomo Senza fissa dimora è stato rinvenuto cadavere questa mattina in via Sidoli, a Milano. E' stato un passante a chiamare il 118, poco dopo le 9, per segnalare la preSenza ...

Trovato morto Ugo Parodi : era disperso nei boschi di San Cipriano : Nulla da fare per Ugo Parodi. L’uomo di 87 anni era disperso da giovedì scorso nei boschi di San Cipriano,

Modena. Trovato morto il cacciatore disperso : il suo cane l’ha vegliato per quattro giorni : Il corpo di Roberto Valter Niccoli, settantaduenne di Pistoia, è stato Trovato proprio grazie all'animale che ha condotto i soccorritori dal suo padrone senza vita. L'anziano era uscito lunedì per una battuta di caccia sul monte Sasso Tignoso e da allora si erano perse le sue tracce.Continua a leggere

Pistoia. Il cacciatore Roberto Valter Niccoli Trovato morto a Pievepelago : Nulla da fare per un cacciatore toscano di 72 anni. Il Soccorso Alpino ha trovato il corpo di Roberto Valter Niccoli oggi. L’uomo di Pistoia lunedì aveva fatto perdere le proprie tracce sulle pendici del Sasso Tignoso, nel comune di Pievepelago (Modena).Il corpo senza vita del settantenne è stato vegliato per quattro giorni dal setter inglese che aveva al seguito. Proprio il cane era stato avvistato dai militari nelle vicinanze dell’auto del ...

Pievepelago - Trovato morto il cacciatore disperso : Modena, 16 novembre 2018 " Il soccorso Alpino ha rivenuto il corpo senza vita del cacciatore disperso nei boschi di Pievepelago da lunedì 12 novembre. Roberto Valter Niccoli, 71 anni, era di Pistoia. ...

Tiggiano - 25enne riTrovato morto in campagna : si è impiccato : Buono, altruista e gentile. Così viene descritto Alberto Marzo, il 25enne originario di Tiggiano, paese in provincia di Lecce, in Puglia, che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi ad un albero in una campagna di proprietà della sua famiglia, dove è stato ritrovato senza vita. Quando ormai era troppo tardi e non c’era più nulla da fare. Il padre, svegliandosi per andare a lavoro, aveva notato che non era tornato a casa e preoccupato per ...

Yassine - 15 anni - Trovato morto accanto alla ferrovia : l’autopsia svelerà le cause del decesso : Yassine Bentarghi, 15 anni, è stato trovato morto lunedì lungo la linea ferroviaria Torino - Cuneo: non sono ancora chiare le cause del decesso.Continua a leggere

Roma - 69enne Trovato morto in giardino : moglie e figli vivevano nel degrado : Una tragedia della disperazione e povertà quella scoperta dai vigili urbani a Lavinio, frazione di Anzio. Una triste vicenda che vede coinvolti quattro bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni costretti a vivere nel degrado più totale. Tutto è partito ieri quando una donna 35enne ha segnalato la scomparsa del marito 69enne. Al loro arrivo i caschi bianchi hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo nel giardino della sua abitazione ...