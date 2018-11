Trevi | al via la stagione teatrale 2018-2019

Al via le Giornate dell'Energia di Trevi : Trevi ormai può essere definitiva la 'Cernobbio' umbra dell'Energia e dell'economia circolare in vista del summit ONU Cop24 di Katowice. Un appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia &...

Food : Treviso - al via domani la Tiramisù World Cup 2018 (2) : (AdnKronos) - "Anche quest’anno abbiamo ai “tavoli di partenza” una variegata rappresentanza straniera, oltre che italiana, di partecipanti alla Tiramisù World Cup. E’ un segnale importante, che indica come la popolarità e l’attrattività del prodotto è davvero internazionale, così come l’abbinamento

Food : Treviso - al via domani la Tiramisù World Cup 2018 : Treviso, 31 ott. (AdnKronos) - Al via domani, giovedì 1° novembre a Conegliano, la Tiramisù World Cup 2018. Nei giorni seguenti le selezioni: Pieve di Soligo, 2 novembre, e Valdobbiadene, 3 novembre. Le semifinali e la finalissima a Treviso, presso la Camera di Commercio di piazza Borsa, domenica 4

Un infarto si è portato via - a soli 44 anni - Donatello Trevisan - ex segretario di Pierluigi Marquis : era stato accusato di calunnia per il ... : Un infarto si è portato via, a soli 44 anni, Donatello Trevisan, ex segretario di Pierluigi Marquis: era stato accusato di calunnia per il caso dei 25mila euro Cronaca Nera Sabato 20 Ottobre '18, h.12.35 Angelo Musumarra «Donatello ha sempre combattuto con i suoi difetti, ma negli ultimi mesi era diventata una vera e propria agonia» . Così don Albino Linty ...

Eva Henger a Domenica Live : "Miriana Trevisan rinviata a giudizio - ovvio... Massimiliano Caroletti subì un attacco mediatico" : Eva Henger ha preso parte ad un dibattito dedicato ai "Vip sotto accusa" andato in onda oggi, Domenica 14 ottobre 2018, su Canale 5, durante la puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso.La showgirl ungherese ha commentato la notizia recente riguardante Miriana Trevisan, rinviata a giudizio con l'accusa di diffamazione ai danni del produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger.prosegui la ...

Miriana Trevisan rinviata a giudizio per accusa di diffamazione : Miriana Trevisan è stata rinviata a giudizio dal gip di Roma per l’accusa di diffamazione ai danni del produttore Massimiliano Caroletti. Tutto nacque da una intervista che la showgirl rilasciò a un settimanale nella quale, parlando delle molestie nel mondo dello spettacolo, raccontò di avere respinto le avance del produttore esecutivo nelle fasi di preparazione del film Bastardi del 2006. In risposta ai rifiuti, a detta ...

