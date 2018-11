Tragedia a Boissano - uccide la moglie nel sonno : in corso l’interrogatorio : Nelle prossime ore l’autpsia. I vicini: sembrava una coppia felice. I bambini affidati alle cure di psicologi. Il padre, dopo il delitto, li avrebbe rassicurati: «mamma sta ancora riposando»

Boissano - Tragedia in casa : uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita : Prima ha ucciso la moglie nel sonno e poi ha tentato di suicidarsi. La tragedia si è consumata questa mattina a Boissano, nel Savonese. Secondo quanto ricostruito l’uomo, un 47enne, avrebbe ucciso la compagna di 42 anni stangolandola, una volta compiuto il gesto avrebbe avvertito la sorella al telefono. A quel punto l’uomo sarebbe sceso in cantina con l’obiettivo di togliersi la vita tagliandosi le vene. Il pronto intervento ...

Tragedia famigliare a Boissano | : L’uomo avrebbe chiamato la sorella per avvertirla. E poi sarebbe andato in cantina per tagliarsi le vene. È stato soccorso dal 118 e dai carabinieri. I figli della coppia sarebbero vivi

Boissano - Tragedia in casa : uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita : L'uomo, 47enne, avrebbe cercato di tagliarsi le vene dopo aver ucciso la moglie, strangolandola. I figli della coppia di 10 e 12 anni, al momento dei fatti stavano dormendo e non si sarebbero accorti di nulla.Continua a leggere