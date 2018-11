Tra colore e musica Tornquist e Milani

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori Trascinatori in una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...

Attentato Nassiriya - la sTrage che si doveva evitare : sapevamo anche il colore del camion bomba : Il 12 novembre del 2003, quindici anni fa oggi, un camion bomba seminava morte e distruzione nella base italiana a Nassiriya, in Iraq. Il tributo di sangue pagato dall'Italia alla guerra scatenata dagli Usa è stato pesante: 19 morti, tra cui 12 carabinieri. I tre comandanti militari, imputati nei processi che sono seguiti alla strage, sono stati assolti in sede penale. Solo il generale Stano è stato condannato al risarcimento dei danni alle ...

Maltempo. Ecco la situazione del fiume Sossio a Marsala. Lo sTrano colore del mare : Piove incessantemente da questa notte a Marsala. Sotto monitoraggio le strade più a rischio allagamenti. I tecnici comunali sono in giro a controllare le caditoie. Soprattutto viene monitorata la zona ...

Vittoria tricolore nella 'Sfida del gusto' Tra Italia e Danimarca : Roma, 8 nov. (LabItalia) - Vittoria tricolore nella 'Sfida del gusto' tra Italia e Danimarca, che [...]

Di che colore è questa immagine? Ecco l’incredibile illusione ottica che Trasforma la realtà : Le illusioni ottiche riescono a trasformare la realtà. E ci riescono in una maniera tale da sembrare quasi magia. In realtà si tratta appunto di illusioni e riescono a farci vedere le cose come in realtà non sono. Provate ad esempio a fissare i puntini sul naso della ragazza nell’immagine per dieci secondi. Poi spostate lo sguardo su una superficie bianca e…vedrete comparire la stessa immagine ma a colori! L'articolo Di che colore è ...

Napoli - il rimpasto monocolore di de Magistris : spazio a DemA e alla sinisTra vicina ai centri sociali - fuori i Verdi : La conferenza stampa di presentazione è in agenda oggi, venerdì 25 ottobre, a mezzogiorno e mezzo. Ma non c’è suspence sui nomi del rimpasto in giunta a Napoli annunciato quasi dodici mesi fa. Con tempi di cottura così lunghi poteva essere un rimpastone e invece sarà un rimpastino. I nuovi assessori sono due, il sindaco arancione Luigi de Magistris ha già lasciato trapelare da settimane i loro nomi. Si tratta di Laura Marmorale e Monica ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Che annata Tra Vuelta e Tricolore. Sono indeciso Tra Giro e Tour per il 2019 - poi il Mondiale…” : Elia Viviani ha chiuso una stagione da record con ben 18 successi che lo hanno reso il corridore più vincente al Mondo nel 2018. Il velocista della Quick-Step Floors può assolutamente ritenersi soddisfatto e lo ha palesato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il veronese racconta il momento più bello della stagione: “Come emozione il podio di Madrid, alla Vuelta. Quello è stato il coronamento di una stagione ...

Champions Tricolore forza quattro : Juve - Roma - Inter e Napoli Travolgenti : Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys The post Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Ragazzo di colore picchiato in Valtellina : 'Il razzismo non c'enTra' : La notizia del Ragazzo di colore picchiato in Valtellina mentre andava al lavoro ha fatto il giro della Rete, negli ultimi due giorni. Con una versione praticamente univoca: il 28enne senegalese Mame ...

Atletica – Mezza maratona tricolore : Dossena e STraneo a Foligno : Campionati Italiani di Mezza maratona a Foligno: tricolore in palio, in gara occhi puntati su Sara Dossena e Valeria Straneo tricolore in palio a Foligno (Perugia) che domenica 21 ottobre accoglie i Campionati Italiani di Mezza maratona. Nelle strade della località umbra saranno in palio sei titoli sui 21,097 chilometri: assoluti, promesse e juniores, per uomini e donne. Fari puntati sulla gara femminile con Sara Dossena (Laguna Running), ...

Lombardia e Toscana regine dell´Enduro tricolore. Il motoclub Carsoli Enduro s´impone Tra i Club : Il Trofeo delle Regioni ha regalato anche per questa edizione, la tredicesima, grandi emozioni, fairplay, gioia e sorrisi. La gara, che si è svolta oggi, domenica 14 ottobre, nella bellissimaMatelica ,...

E il basket tricolore fa il pieno di sTranieri per inseguire Milano : Oscar Eleni Noi pochi, forse neppure tanto felici. Il campionato italiano di basket che si inizia questo pomeriggio sul neutro di Pistoia, dove Avellino ospiterà la Cantù che parla russo, presenterà ...

Ciclismo – Tricolore crono femminile : Elisa Longo Borghini sbaglia sTrada e dice addio al titolo - la vittoria va a Elena Cecchini : Un’errata segnalazione costringe la Longo Borghini a sbagliare strada, il titolo italiano a crono va quindi a Elena Cecchini La prova femminile dei Campionati Italiani a cronometro va a Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon SRAM), che chiude con il tempo di 28’13″2 davanti a vittoria Bussi (BJ Bike Club, 28’24″3) e Rossella Ratto (Fiamme Azzurre/Cylance Pro Cycling, 28’28″5). La tre volte ...