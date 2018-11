Toyota campione del mondo rally dopo 18 anni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Il teamGAZOO Racing ha conquistato il primo posto nel mondiale WRC costruttori nella finale in Australia con la vittoria di Jari-Matti Latvala. Esapekka Lappi ha chiuso al quarto posto aiutanto la casa nipponica a conquistare il titolo mondiale nella seconda stagione del suo ritorno al WRC. Una vittoria, la quarta in assoluto, che è arrivata19grazie alla Yaris WRC e ai suoi equipaggi. “Congratulazioni a Jari-Matti e Miikka per la vittoria delin Australia! Vederli sul gradino più alto del podio all’ultima tappa è stato emozionante,quella che a volte è stata una stagione difficile. Ed è grazie a questa vittoria, che abbiamo potuto vincere il mondiale costruttori. Mi sento molto grato, in qualità di presidente della squadra, per aver ottenuto un risultato così importante al secondo anno,essere tornati al WRC18”, ha dichiarato il ...